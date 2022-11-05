爆口角衝突！黃明志假扮王子 文化遺產旁把3妹遭驅趕
黃明志推出最新單曲《Ya Gamila》（我的美人），是他為世界盃所製作的新歌主題曲，也是首次用阿拉伯語演唱，MV中黃明志扮成中東王子，渾身解數一次把3個妹。而在MV拍攝過程中，還碰上插曲，由於當地管制嚴格，導致黃明志一度與警方發生口角衝突。
《Ya Gamila》講述對3位美人的追求而獲得美人的青睞，這首歌也是黃明志的撩妹大全，因為裡面有很多撩妹的用語，比如歌詞「你就像沙漠中綻放的國花我像是迷失的羚羊找到了你」、「寶貝你就像相機，讓我一見你就笑」，黃明志說：「這首新歌是為世界盃所製作的新歌主題曲，我為了追到中東的美女，特地打扮成中東富豪。」只見MV裡，黃明志在卡達爾一級世界文化遺產地祖巴拉堡壘泡妞、盧塞爾體育館前踢足球、酷似羅馬競技場的杜哈卡塔拉文化村與美女熱舞、在波斯灣旁的沙漠騎駱駝，宛如中東王子。
首次來到中東地區的卡達爾除了拍攝MV，卻遇到插曲，因為當地管制很嚴格，即便在遊客地點拍照也被人趕走，甚至還和當地警衛發生口角差點大打出手，黃明志趕緊冷靜下來認為小命要緊，避免了生命危險的情況。好在工作團隊前往交涉並提供一些證件與觀光局的合照之後，對方態度才180度轉變，變得非常友好。