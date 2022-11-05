獨／短今大U洋裝「分量感太大」　由上往下拍效果不得了

▲短今發行限量版寫真桌曆。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今發行限量版寫真桌曆。（圖／翻攝自短今臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-05 13:54:012022-11-05 13:59:59

短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員，集身高173公分，34E、25、35傲人三圍於一身，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」，發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今近期推出2023年桌曆，《NOWnews今日新聞》取得未曝光高清寫真照片，短今以一件低胸洋裝入鏡，俯拍的角度讓畫面「波濤洶湧」。

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▲▼短今加入中信啦啦隊6年多，人氣居高不下。（圖／短今臉書）
▲▼短今加入中信啦啦隊6年多，人氣持續上升。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今加入中信啦啦隊6年多，人氣居高不下。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今分享工作自拍，意外放送養眼福利。（圖／翻攝自短今臉書）
桌曆寫真在日式風格的小屋取景，短今穿上公主蓬袖碎花小洋裝，正面深U剪裁坦露渾厚雙峰、I字事業線，其中一張她拿扇子露齒甜笑，掌鏡者由上往下拍攝，讓人飽覽傲人春光，粉絲日前看到打樣照片，紛紛讚美：「甜美迷人」、「有好多短今可以看」、「不收藏不行」！

▲▼短今穿U字白洋裝拍寫真桌曆，魔鬼身材一覽而盡。（圖／經紀人提供）
▲▼短今穿U字白洋裝拍寫真桌曆，魔鬼身材一覽而盡。（圖／經紀人提供）
▲▼短今穿U字白洋裝拍寫真桌曆，魔鬼身材一覽而盡。（圖／經紀人提供）
短今喜歡搞笑、人來瘋，是團裡的開心果，不過6月接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起前年被色狼在捷運站偷拍裙底，忍不住在鏡頭前掉淚，因為嫌犯把兩段影片後製，放上付費平台被更多人轉發，至今已超過5萬人觀看，短今說到這突然聲淚俱下，坦言起初還不敢告訴觀念較傳統的爸媽，是在姊姊和經紀人的鼓勵才報案。

▲短今天性樂觀，沒有包袱，不排斥走諧星路線。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今天性樂觀，沒有包袱，不排斥走諧星路線。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今在球場躲強風，模樣呆萌。（圖／短今臉書）
▲短今在球場躲強風，模樣呆萌。（圖／翻攝自短今臉書）
沒想到，被偷拍竟然還有酸民質問短今為何穿短裙？批她搏版面，對此，短今當時寫下心聲：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝。至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」（編輯：楊穎軒）


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