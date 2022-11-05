獨／短今大U洋裝「分量感太大」 由上往下拍效果不得了
短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員，集身高173公分，34E、25、35傲人三圍於一身，受封「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」，發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今近期推出2023年桌曆，《NOWnews今日新聞》取得未曝光高清寫真照片，短今以一件低胸洋裝入鏡，俯拍的角度讓畫面「波濤洶湧」。
桌曆寫真在日式風格的小屋取景，短今穿上公主蓬袖碎花小洋裝，正面深U剪裁坦露渾厚雙峰、I字事業線，其中一張她拿扇子露齒甜笑，掌鏡者由上往下拍攝，讓人飽覽傲人春光，粉絲日前看到打樣照片，紛紛讚美：「甜美迷人」、「有好多短今可以看」、「不收藏不行」！
短今喜歡搞笑、人來瘋，是團裡的開心果，不過6月接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起前年被色狼在捷運站偷拍裙底，忍不住在鏡頭前掉淚，因為嫌犯把兩段影片後製，放上付費平台被更多人轉發，至今已超過5萬人觀看，短今說到這突然聲淚俱下，坦言起初還不敢告訴觀念較傳統的爸媽，是在姊姊和經紀人的鼓勵才報案。
沒想到，被偷拍竟然還有酸民質問短今為何穿短裙？批她搏版面，對此，短今當時寫下心聲：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝。至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」（編輯：楊穎軒）