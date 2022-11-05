2022吾夜生活節登場！5大亮點一次看　音樂美食嗨到早晨

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園區中的「月舞台」主打音樂演出，有陪你披星戴月的告五人、陳珊妮、Crispy脆樂團、炎亞綸等14組歌手樂團輪番上陣！「夜舞台」則是邀請遇上煩惱就占星吧的安格斯、隨時保持真誠喬瑟夫、幫你的生活拿主意「布萊克薛薛&阿拉斯」及壓軸登場最浮誇、最沒形象的鋼琴老師「江老師」。
《吾夜生活節》亮點二：3種塔羅占卜、3大主題心靈諮詢
園區中的「星之屋」，包括好夢心理治療所團隊陪你聆聽內心的對話，三個不同階段的主題設計，讓愛情、自我及各種困惑在今夜獲得靈感；還有藥草占卜及加入水晶的塔羅占卜、團體冥想為自我探索的一夜畫下平靜的句點。
《吾夜生活節》亮點三：6部電影、4場講談
二晚播放六部精選電影的「光影院」展區，帶著你在虛構故事中串連起對於真實人生的共鳴、感受不曾想過的道理；在電影中場也邀請到「好夢心理治療所」吳家碩心理師來為大家解夢及恐怖小說家「笭菁」為大家現場開講鬼故事！
《吾夜生活節》亮點四：異國美食、20家排隊食堂
「宵之町」集結五大系列的異國美食，包括《頭家嬤煙燻美式餐車》、幽靈餐車《River&Truck披薩車》、印度美食《帕尼布尼》、車輪餅界中的精品《不貳光車輪餅》，一口咬下幸福感爆棚唷！
《吾夜生活節》亮點五：3大打卡區、躺著觀星耍廢區
設置「吾夜立體燈區」、「SOUL FUN天使展翅區」及「WOO-YEH水滴區」等三大打卡燈光區，讓你紀錄屬於自己的夜晚；隨意躺上擺放在草地的「寐床吧」張開眼就可看見滿天星星，還有特別為VIP設置的「夢天堂」擁有絕佳觀賞舞台視野，舒適度百分百的專屬空間，讓你躺著看表演。
《吾夜SOUL FUN生活節》資訊
活動日期：2022年11月11日（五）、2022年11月12日（六），兩天兩場
活動時間：20：00 ～ 隔天05：00
活動地點：桃園埔心牧場（桃園市楊梅區幼獅路一段439號）
門票：暗光票2000元、VIP票7000元（含單人單夜票*2張、床位*1）、好友票7200元（6人單夜票）
此外，去年因疫情停辦的草率季，於華山文創園區11/4至6日盛大回歸，邀請數百藝術家、藝術品牌進駐，有漫畫、雜誌、插畫、印刷、刺青，不同類型的藝術展現，以「FACE／面盆面紗面對面」為主題，呼應過去兩年被迫戴上口罩的生活，透過不同的藝術作品與觀眾產生共鳴。
2022 草率季「FACE／面盆・面紗・面對面」
時間：2022/11/4～2022/11/6 。每日12:00至20:00
地點：華山1914文化創意產業園區（東二ABCD棟）