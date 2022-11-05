2022吾夜生活節登場！5大亮點一次看　音樂美食嗨到早晨

▲吾夜生活節一路從晚上八點嗨到隔天凌晨5點。（圖／品牌提供）
▲吾夜生活節一路從晚上八點嗨到隔天凌晨5點。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-05 14:10:27

夜間行動的《吾夜SOUL FUN生活節》將在11/11-11/12於桃園埔心牧場登場，持入場卷於晚上八點開始一路嗨到早晨5點，園區內共有六大亮點，包括14組歌手樂團的跨夜演唱、YTR跨界演出、塔羅占卜心靈諮詢區、萬惡美食市集、六部深夜電影、主題燈光區打卡必拍、還有聯名五款設計潮物，更可隨意躺上擺放草地的「寐床吧」看星星！此外， 2022 草率季於11/4至6日舉辦，邀請本土、國際藝術家參展，以雜誌、插畫、刺青展現靈感，從華山文創園區走入藝術作品的狂想世界。

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▲告五人也將現身吾夜生活節，兩天共有14組歌手樂團輪番上陣。（圖／品牌提供）
▲告五人也將現身吾夜生活節，兩天共有14組歌手樂團輪番上陣。（圖／品牌提供）
《吾夜生活節》亮點一：14組歌手、4組Youtuber演出

園區中的「月舞台」主打音樂演出，有陪你披星戴月的告五人、陳珊妮、Crispy脆樂團、炎亞綸等14組歌手樂團輪番上陣！「夜舞台」則是邀請遇上煩惱就占星吧的安格斯、隨時保持真誠喬瑟夫、幫你的生活拿主意「布萊克薛薛&阿拉斯」及壓軸登場最浮誇、最沒形象的鋼琴老師「江老師」。

《吾夜生活節》亮點二：3種塔羅占卜、3大主題心靈諮詢

園區中的「星之屋」，包括好夢心理治療所團隊陪你聆聽內心的對話，三個不同階段的主題設計，讓愛情、自我及各種困惑在今夜獲得靈感；還有藥草占卜及加入水晶的塔羅占卜、團體冥想為自我探索的一夜畫下平靜的句點。

《吾夜生活節》亮點三：6部電影、4場講談

二晚播放六部精選電影的「光影院」展區，帶著你在虛構故事中串連起對於真實人生的共鳴、感受不曾想過的道理；在電影中場也邀請到「好夢心理治療所」吳家碩心理師來為大家解夢及恐怖小說家「笭菁」為大家現場開講鬼故事！

《吾夜生活節》亮點四：異國美食、20家排隊食堂

「宵之町」集結五大系列的異國美食，包括《頭家嬤煙燻美式餐車》、幽靈餐車《River&Truck披薩車》、印度美食《帕尼布尼》、車輪餅界中的精品《不貳光車輪餅》，一口咬下幸福感爆棚唷！

▲立體燈區以及休憩專區，躺下就可看到滿天星斗。（圖／品牌提供）
▲立體燈區以及休憩專區，躺下就可看到滿天星斗。（圖／品牌提供）
《吾夜生活節》亮點五：3大打卡區、躺著觀星耍廢區

設置「吾夜立體燈區」、「SOUL FUN天使展翅區」及「WOO-YEH水滴區」等三大打卡燈光區，讓你紀錄屬於自己的夜晚；隨意躺上擺放在草地的「寐床吧」張開眼就可看見滿天星星，還有特別為VIP設置的「夢天堂」擁有絕佳觀賞舞台視野，舒適度百分百的專屬空間，讓你躺著看表演。

《吾夜SOUL FUN生活節》資訊

活動日期：2022年11月11日（五）、2022年11月12日（六），兩天兩場
活動時間：20：00 ～ 隔天05：00
活動地點：桃園埔心牧場（桃園市楊梅區幼獅路一段439號）

門票：暗光票2000元、VIP票7000元（含單人單夜票*2張、床位*1）、好友票7200元（6人單夜票）

此外，去年因疫情停辦的草率季，於華山文創園區11/4至6日盛大回歸，邀請數百藝術家、藝術品牌進駐，有漫畫、雜誌、插畫、印刷、刺青，不同類型的藝術展現，以「FACE／面盆面紗面對面」為主題，呼應過去兩年被迫戴上口罩的生活，透過不同的藝術作品與觀眾產生共鳴。

2022 草率季「FACE／面盆・面紗・面對面」

時間：2022/11/4～2022/11/6 。每日12:00至20:00
地點：華山1914文化創意產業園區（東二ABCD棟）

▲2021年草率季現場畫面。（圖／取自《草率季 Taipei Art Book Fair 》）
▲2021年草率季現場畫面。（圖／取自《草率季 Taipei Art Book Fair 》）

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