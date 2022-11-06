內幕／立院停會拚選戰？綠積極排審嗅端倪　藍關協商大門

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國民黨部分，蔣萬安選台北市長、許淑華選南投縣長。民眾黨則為賴香伶選桃園市長、高虹安選新竹市長。時代力量無立委參選。
冷颼颼選情隨著時間逼近加溫，民進黨評估六都「坐二望三搶四」，有接近10縣市陷入膠著勝負難定；國民黨喊出「六都過半、總數16席」的目標；高虹安則有望插旗風城，各黨公職倒數階段勢必傾巢而出，加重輔選力道。
而本會期為預算會期，不僅4大預算案包括112年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案、去年的決算報告以及今年度國營事業預算案尚未審竣，重大法案僅有《警械使用條例》部分條文三讀通過，外界關注《外役監條例》、《氣候變遷因應法》、《菸害防制法》與《精神衛生法》都仍在委員會待審。
不少立委擔任輔選要角，立院、選務兩頭燒。立法院因選舉停會早有先例，2020年因應立委與總統大選，在民進黨團提案下，最終表決通過停開院會與委員會近2周時間；2014年則為國民黨團提案，各黨團協商後決議停會一周。
選舉宛如球賽，減少失誤就更接近勝利，始終是亙古不變的道理，在本會期開議前就曾傳出將停會一周拚選戰，但立院協商需有黨團提案，至今各黨仍未提案討論，也擔心被對手抓到「不務正業」的小辮子，唯有低調附和才能明哲保身。
據了解，民進黨委員會召委都已安排預算詢答與審查，反觀多數國民黨召委，目前委員會僅進入詢答階段，仍未安排預算實質審查。民進黨安排緊湊當然有其原因，一來不僅握有更多籌碼協商停會，同時更有正當性，二來審查進度超前國民黨才不會落人口實。
有知情人士說，對於停會藍綠都不想先提案協商，任誰都不願被冠上「不上班」的標籤，也評估立院停會讓立委到地方輔選，對選情影響有限，若真有其必要性，就算是背負罵名，兵在其頸也會硬著頭皮提案。
民進黨團總召柯建銘日前已在中常會提及，選前一天的周五院會應該會停開，但仍有待黨團協商。民眾黨則是未置可否，黨團總召邱臣遠表示，目前沒接獲通知，無法評論。
時代力量黨團總召邱顯智明確表達反對態度，認為怎能因為地方選舉耽擱立委本份，強調立委職權無論在《憲法》或《立院職權行使法》都說明得很清楚，針對法案與預算進行實質審查與監督，本會期是預算會期，到現在中央政府總預算預算書都疊到沒地方放了，法定會期審不完，更何況要休會。邱顯智呼籲立委要善盡職責，做好份內的事，他自己也在助選，但平時仍舊審預算與質詢，等到散會才幫忙助選。
國民黨團總召曾銘宗指出，過去地方選舉也曾經有停會的慣例，但假如要停也不能停太久，就算選前院會不停會，相信立委出席率也不會太好，初步是贊同這樣的意見，但程序上仍要朝野協商。也提到先前《醫師法》修法與民進黨交鋒，上月底已向綠黨團喊話暫停協商，目前態度沒有改變，「氣氛沒變，我們也不急著協商」。