蔣萬安辯論七問陳時中　「就算道歉也無法挽回疫情傷害」

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蔣萬安也提到，台北七成住宅屋齡超過三十年，是六都第一，需要大刀闊斧進行都市更新，提升市民的生活水準跟生命安全；此外，城市基礎建設，包括水管、人行道都要加速翻新，這是當務之急，刻不容緩，若當選市長，一定會檢討都市計畫，推動相關建物定期申報健檢，讓台北安全韌性。
蔣萬安說，台北歷史風華要再次展現，大同、萬華、文山都擁有豐富文化資產、觀光資源，除了歡迎外國人來台觀光，也要幫台北老記憶找到新舞台。
蔣萬安說，打造國際、生活、創新、科技的台北，是他的承諾，要讓台北充滿活力、奔向世界頂峰，打造金融、數位內容中心，讓產業在北市深根發芽茁壯。
對於台北願景不只是建設，蔣萬安說，台北要有人才會溫暖，希望台北不只是符號而已，而是可以讓嬰兒哭聲成為台北的交響樂，這幾年來，不願生孩子的人越來約多，柯文哲執政八年以來，新生兒人數下探，去年只有一萬六千多名寶寶，其中一個名額還是他貢獻的，投資下一代就是投資未來。
蔣萬安重申自己的育兒津貼政策，加碼生育獎勵、減低零到六歲養育費用、生第二胎優先住進社會住宅，減輕年輕爸媽壓力。
蔣萬安也提到，家園在疫情後確實感變了很多，最近市民不斷追問，為什麼3+11的關鍵會議沒有會議紀錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間想採購國際疫苗，採購過程頻頻受阻？為什麼在你任內，放任黑心快篩流入市面，甚至由小吃店標下衛福部十六億的快篩標案？為什麼高端疫苗的二期臨床試驗，委託中資公司來參與？最後，為什麼在疫情最高峰時，陳時中雙雙辭去指揮官跟衛福部長職務，投身選戰？
蔣萬安批，面對這些質疑，陳時中都只是用「已離開衛福部」來搪塞，他希望陳時中面對各方的質疑，據實回答7個問題。即使今天陳時中在辯論會上向全民道歉，也無法挽回在疫情中，許多人受到的困擾及傷害，也無法還給全民追討已久的真相。請陳時中不要讓台北市民們在層層疑雲中困惑，以至於讓全民被民進黨困在巨大的黑箱之中。
蔣萬安強調，台北市需要一個負責任的市長、腳踏實地的市長，是一個面對問題可以直球對決的市長，是一個面對市民能夠誠懇謙卑傾聽的市長，面對龐大且複雜的市政，能夠清廉自持的市長。「相信我，我會帶領台北市重新站上國際一流大都會的行列。讓我們一起讓台北邁向無限！」