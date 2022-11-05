謝盈萱「分身4母女」演《孤味》　2角色亂入劇情超展開

▲金馬獎頒獎典禮形象影片今日釋出，金馬影后謝盈萱施展百變演技，精彩翻玩多重宇宙。（圖／金馬執委會提供）
▲金馬獎頒獎典禮形象影片今日釋出，金馬影后謝盈萱施展百變演技，精彩翻玩多重宇宙。（圖／金馬執委會提供）

記者黃雅琪/綜合報導

2022-11-05 15:50:23

金馬59頒獎典禮形象影片，金馬執委今（4）日公開，由《孤味》導演許承傑替頒獎典禮主持人謝盈萱量身打造，挑戰「一人分飾多角」的想法，其實就是看中詮釋《孤味》經典場景、精彩翻玩多重宇宙，影片釋出後造成廣大迴響，也替即將在11月19日舉行的金馬獎盛會提前預熱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金馬獎頒獎典禮形象影片今日釋出，金馬影后謝盈萱一人分飾多角詮釋《孤味》4位母女。（圖／金馬執委會提供）
▲金馬獎頒獎典禮形象影片今日釋出，金馬影后謝盈萱一人分飾多角詮釋《孤味》4位母女。（圖／金馬執委會提供）
最新的形象影片當中，金馬、金鐘雙料影后謝盈萱展現20年的深厚表演功力，獨自演繹電影《孤味》母女4人，精湛呈現媽媽陳淑芳、二姊徐若瑄、小妹孫可芳的鮮明個性，透過一來一往的對白機鋒處處、趣味十足，就連弟弟（舅舅）洪都拉斯都來幫忙點歌。片中還設計一幕驚喜彩蛋，讓謝盈萱演出《誰先愛上他的》劉三蓮，因為走錯棚亂入《孤味》餐桌，每一處都充滿致敬的意味。另一個彩蛋是，上一屆金馬獎頒獎典禮主持人林柏宏，也在片中客串計程車司機，象徵交接主持棒的意義。

▲金馬獎頒獎典禮形象影片今日釋出，《誰先愛上他的》劉三蓮走錯棚，亂入《孤味》餐桌。（圖／金馬執委會提供）
▲金馬獎頒獎典禮形象影片今日釋出，《誰先愛上他的》劉三蓮走錯棚，亂入《孤味》餐桌。（圖／金馬執委會提供）
典禮製作人陳鎮川透露，自從謝盈萱接下金馬主持棒後，就立刻有了「一人分飾多角」的想法，其實就是看中謝盈萱表演總能收放自如、精準到位演出，因此創意改編探討三代女人課題的電影《孤味》，還特別邀請《孤味》導演許承傑執導，動用電影規格的設備及班底，斥資百萬在圓山飯店復刻片中經典壽宴場景，讓整部形象影片能夠原汁原味呈現。

▲上屆金馬獎頒獎典禮主持人林柏宏驚喜演出，也象徵主持棒的交接。（圖／金馬執委會提供）
▲上屆金馬獎頒獎典禮主持人林柏宏驚喜演出，也象徵主持棒的交接。（圖／金馬執委會提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

游安順情慾戲「露鳥」全場瞧　楊麗音：很舒服沒弄痛我

《花路阿朱媽》入圍金馬4獎項　洪慧芳、鄭東煥確定訪台

周興哲登金馬獎演出　原創歌曲主唱齊聚「4種語言」獻唱

金鐘獎2天收視率出爐　謝盈萱台上「爆粗口」成最大亮點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀