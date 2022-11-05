謝盈萱「分身4母女」演《孤味》 2角色亂入劇情超展開
金馬59頒獎典禮形象影片，金馬執委今（4）日公開，由《孤味》導演許承傑替頒獎典禮主持人謝盈萱量身打造，挑戰「一人分飾多角」的想法，其實就是看中詮釋《孤味》經典場景、精彩翻玩多重宇宙，影片釋出後造成廣大迴響，也替即將在11月19日舉行的金馬獎盛會提前預熱。
最新的形象影片當中，金馬、金鐘雙料影后謝盈萱展現20年的深厚表演功力，獨自演繹電影《孤味》母女4人，精湛呈現媽媽陳淑芳、二姊徐若瑄、小妹孫可芳的鮮明個性，透過一來一往的對白機鋒處處、趣味十足，就連弟弟（舅舅）洪都拉斯都來幫忙點歌。片中還設計一幕驚喜彩蛋，讓謝盈萱演出《誰先愛上他的》劉三蓮，因為走錯棚亂入《孤味》餐桌，每一處都充滿致敬的意味。另一個彩蛋是，上一屆金馬獎頒獎典禮主持人林柏宏，也在片中客串計程車司機，象徵交接主持棒的意義。
典禮製作人陳鎮川透露，自從謝盈萱接下金馬主持棒後，就立刻有了「一人分飾多角」的想法，其實就是看中謝盈萱表演總能收放自如、精準到位演出，因此創意改編探討三代女人課題的電影《孤味》，還特別邀請《孤味》導演許承傑執導，動用電影規格的設備及班底，斥資百萬在圓山飯店復刻片中經典壽宴場景，讓整部形象影片能夠原汁原味呈現。