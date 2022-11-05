黃珊珊：藍綠頻抨擊市政 是否定里長、議員8年來努力？
2022年台北市長選戰在即，唯一一場民辦電視辯論會也在今（5）日下午登場。國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中以及無黨籍參選人黃珊珊，也站上鏡頭前進行辯論。而在申論階段，三人就有不少火花，其中黃珊珊就針對其他兩名候選人，質疑兩人對於市政多加抨擊，「顯然在否定456個里長、63位議員，以及250萬台北市民八年來的努力。」
黃珊珊表示，自己很高興有機會能夠與兩名候選人一同參與辯論會，而兩人都提出了很多政見，不過在自己已經於北市服務24年的情況下，非常清楚城市治理的邏輯，「我知道公廁全面換裝免治馬桶，對於市民而言是多麼不切實際；我也知道，實務上不可能做到預約公車，或者深蹲換車票。我更知道，無上限的大撒幣政策，將嚴重破壞財政紀律，債留子孫。」
話鋒一轉，黃珊珊也提到自己在上個月30日舉辦的大型造勢活動。「當天下著大雨，上萬人在雨中淋了兩個多小時，有長輩、夫妻、年輕朋友、夜市攤商，還有成功的企業家。」黃珊珊直言，他們的心中，一定在期待一個更好的台北市；他們心中的美好台北，一定不是藍綠兩黨可以給他們的，否則，他們怎麼會期待一個沒有背景、沒有資源、沒有包袱的黃珊珊？
黃珊珊表示，自己沒有顯赫的家世背景，沒有強大的政黨奧援，出身軍警家庭，憑藉自己的努力考上律師，長期為弱勢發聲，擔任六屆台北市議員，3年副市長，「一直在台北，從未離開過！站在防疫最前線，不曾後悔過！」黃珊珊說，八年前推倒藍綠高牆，讓大家重新相信，認真的人終被看見，努力就有機會成功；八年後，台北不能再走藍綠惡的回頭路。
黃珊珊強調，自己的當選，就是向藍綠證明，只有黨意不顧民意，終將被民意淘汰。「這一次，請大家勇敢做出選擇，讓我們有著同樣的視野，做著同一個夢的偉大市民，齊步共贏。」