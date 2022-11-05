台版豬仔詐騙虐死3人 高大成批離譜：像柬埔寨落後國家
台灣驚傳柬埔寨式求職詐騙案，被害人淪為「豬仔」遭囚禁凌虐。新北市警方日前破獲詐騙集團據點，成功救出58名受害者，另外有3人不堪詐團成員凌虐，不幸身亡。目前警方共逮捕17名嫌犯歸案，全案仍在擴大偵辦中。詐騙案演變成囚禁凌虐，更有3位被害人遭棄屍荒野，震驚社會。對此，知名法醫高大成痛批離譜，高喊「太扯了」，難以置信這類案件發生在台灣，直言簡直像是柬埔寨落後國家才會發生的事。
回顧本案，本（11）月1日，淡水警分局接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，調查後前往位在新市三路一處社區大樓，當場救出現場26名被害者。之後持續追查，在3日中壢青峰路一處社區大樓，再破獲該詐騙集團第二處據點，又救出32名被害人。
不過，有3名被害人沒等到警方救援，就不堪詐團成員的凌虐身亡，還慘遭棄屍深山。目前有1位被害者的屍體疑似被棄屍在日月潭台21線山區，至今仍在搜尋中。警政署長黃明昭表示，詐騙集團將被害人拘禁凌虐，被害人無辜受害，其行徑令人相當髮指，絕對要讓不法分子接受嚴厲的法律制裁。
高大成評論此案，認為可能是因為柬埔寨詐騙引發高度關注後，詐騙集團難再找到「豬仔」下手，轉換方式在台灣設立據點，囚禁後可能在等時機成熟，再用船隻載運出去。
高大成痛批，詐騙集團泯滅人性，患有慢性病的也照騙照關，人病死了、跳樓死了，再隨便棄屍。高大成直言，法律應該要修法，針對這種犯罪給予重判，犯行已經不是妨害自由，而是擄人勒贖，建議可以比照販毒，依金錢比例加重量刑。高大成呼籲政府亂世用重典，量刑重判才能阻止憾事再度發生。
高大成雖認為如此重大犯罪像是在「柬埔寨落後國家」才會發生，但也肯定台灣戶政系統發揮功效，讓警方發現短時間內多人突然失蹤，產生警覺並積極調查，才能及早破獲案件。（編輯：倪浩軒）