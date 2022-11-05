伊朗紀念1979年攻占美使館　與反政府示威成對比

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22歲的艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因「不當著裝」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，於拘留期間昏迷，而後死亡。此事隨後在伊朗掀起大規模的反政府示威，很快就擴散到社會各層面。
路透社報導，伊朗當局今天指示安全部隊馬上驅散抗議群眾，美國與伊朗之間的緊張關係也再度浮現。
美國總統拜登昨天矢言「解放伊朗」，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天隨即譴責拜登。
拜登昨天說，示威群眾很快將成功自我解放。他在加州競選造勢活動上發表談話時說：「不要擔心，我們會解放伊朗。他們很快就會解放自己。」白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天說，拜登是在聲援抗議群眾。
萊希則稱抗議群眾是「受騙的賣國賊」，而且「我要告訴拜登，伊朗早在43年前就解放了」。艾密拉多拉安也批評拜登偽善。
根據伊朗國營電視台播出的畫面，伊朗今天有數以萬計民眾在「國家打擊世界傲慢日」（National Day of Fighting Global Arrogance）參加反美示威，現場播放「美國去死」的歌曲，還有學童高舉支持攻占美國使館的標語。
這些挺政府示威活動，與艾米尼之死掀起的抗議浪潮形成鮮明對比。
伊朗過去的示威主要聚焦在選舉結果、經濟困境等議題，但當前的抗議群眾也包含遜尼派與庫德族等少數團體，他們決意要讓伊朗建立新的政治秩序。
半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，抗議群眾在哈什（Khash）攻擊一棟政府建築，放火焚燒數輛汽車，安全部隊朝示威者開槍，有人在衝突中受傷，數量不明。
伊朗女性在示威中焚燒頭巾以示抗議，和大學生一樣在反對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的活動中扮演顯眼角色，獲得社會各層面的支持。
伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）報導，截至3日，超過300名抗議群眾在動亂中死亡，包括47名未成年人，以及37名安全部隊成員。
人權行動者新聞通訊社表示，在134座城鎮與132所大學舉行的示威活動中，超過1萬4000人遭到逮捕。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111105