黃珊珊提彩色市政府　蔣萬安避答藍白矛盾、是否告急

台北市長選舉辯論會於今（５）日14時在TICC台北國際會議中心登場，在第二輪交叉詰問時，民進黨台北市長候選人陳時中針對藍白矛盾、棄保議題提問。國民黨候選人蔣萬安避答棄保問題，只表示台北要超越的是今天與昨天，新任市長要超越現任市長；無黨籍候選人黃珊珊則說，感謝柯文哲請她擔任副市長，讓她證明自己是最適合的台北市長人選，台北市政府是彩色的，自己將來當市長會組建聯合政府。
陳時中表示，蔣萬安的側翼、智囊趙少康提出國民黨以「新竹換台北 」的說法，呼籲國民黨在新竹支持民眾黨高虹安，換取民眾黨在台北支持蔣萬安，是否是因為蔣萬安選情告急；另陳時中也問黃珊珊，是否對柯文哲有信心，畢竟柯文哲常常變來變去，是否最終會棄保黃？
蔣萬安對此表示，心中有藍綠才會糾結，一直講棄保，才是操作棄保的。政策應該不分顏色，該怎麼做就怎麼做。台北要超越的是今天與昨天，明天要超越今天，台北市民關心的不是超越藍綠，是新任市長能不能超越現任與過去的市長。
黃珊珊則說，感謝柯文哲請她擔任副市長，讓她證明自己是最適合的台北市長人選。8年來北市府團隊整頓前朝各項弊案，包含雙子星、大巨蛋、北投纜車、大灣北段，並且主張公開透明、勤政廉能，這是共同信念，台北市的政績不容抹煞。
黃珊珊表示，政治文化的改變已經8年了，台北市政府是彩色的，有各種不同顏色，台北市議會有7個政黨，台北市已經超越藍綠，自己將來當市長會秉持這樣的信念，組建聯合政府、廣納人才。