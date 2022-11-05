男攀北大武山僅帶手機攻頂！迷路後急求援 專家嘆太兒戲
最南百岳屏東北大武山，近期頻傳登山意外，而今（5）日凌晨又有一位山友夜攀攻頂卻未準備齊全設備，想靠手機下山結果迷路，緊急報案求援。所幸救援人員迅速出動，將人帶出平安脫險。但北大武檜谷山莊管理員也不禁直言離譜，呼籲山友真的別把登山當成兒戲。
據了解，這位山友其實是有經驗的登山客，但他在攀登北大武山途中，為減輕負重將裝備留下，僅帶手機及水完成最後攻頂。雖然順利攻頂，但下山時天色全黑，僅有手機的山友迷失方向，眼看手機快要沒電，緊急報案求援。
救援人員獲報後立即出動，雖無法掌握迷路山友確切位置，但請他待在原地，救援人員藉著吹哨在山區逐步搜尋，最終順利找到人，讓其平安脫困。所幸男子雖然體力耗盡，但沒有受傷，休息後已無大礙。
雖然是虛驚一場，但北大武檜谷山莊管理員吳德發直言意外「根本不該發生」，攻頂前就要考慮清楚下山回程的規劃，該男子完成攻頂已經入夜，計劃本身就有問題，何況他為了攻頂減輕負重，還把裝備都留在半路，連頭燈都沒有，也沒有離線地圖，遑論備用糧食和保暖衣物，若非救援人員順利找到人，後果不堪設想。
吳德發指出這位山友唯一做對的事，就是發現迷路後就留在原地報案等待救援，若再繼續走，等到手機沒電或沒訊號，結局可能就完全不同。吳德發也語重心長再次呼籲山友登山前務必做好準備，切勿當成兒戲。（編輯：倪浩軒）