陳時中：抱歉防疫讓全民受苦　想把最後公職人生奉獻台北

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中說，因為自己參選，所有醫護人員、防疫人員努力的成績，好像變成邪惡的成績，這樣的有心操弄自己很痛心，自己要跟防疫同伴大聲地說，防疫的光榮印記仍在，不會被抹滅。
陳時中說，當指揮官期間，最希望的事，就是希望有天能脫下口罩跟台灣人民說聲「謝謝」、說聲「大家辛苦了」，今天就是這個日子，自己還是要說，「謝謝 大家辛苦了」。
陳時中說，疫情開始時，有個友好的縣市首長打電話給他表示，有長輩往生，親友想要回國弔唁，是否有防疫、人情兩全的方法，「我想說有，但我沒有辦法，我做不到，縱使是好朋友 」，那時他很難過，自己唯一能說的還是「很抱歉」。
「我不是一個冷血的人，生離死別誰能不痛」，但身為防疫指揮官，唯一能思考的，就是如何把疫情控制住、把傷害降到最低。
陳時中說，前幾天，前高雄市長韓國瑜笑他每天愁眉苦臉，但身為防疫指揮官，面對疫情900多天，每天都要面對疫情難題，誰能笑得出來？
陳時中也說，黃珊珊說的「謀財害命」，也有遇到市民罵自己害死很多人還敢選舉，「我不難過是騙人的」，他表示，自己是全世界最想把採購疫苗公諸於世的人，但如果要為了勝選破壞規範，害台灣失信國際社會，自己做不到。
陳時中也表示，全世界只有台灣想毀掉國產疫苗、消費往生同胞，自己是平凡的人，想要保護全台人民，很抱歉，自己沒有做到，讓大家受苦了。
台北市是我的家鄉，自己不希望城市發展停滯，也沒有想要選總統，「我不是柯文哲、蔣萬安、侯友宜 」，只希望最後一段公職人生奉獻給自己最愛的城市台北。
陳時中說，謝謝陪伴自己的市民，為了台北、為了台灣，「我一定要贏也一定會贏」。