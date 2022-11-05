蔣萬安：綠國家機器追殺　擋不住為人民追討真相的決心

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蔣萬安說，台北是追求巔峰的城市，只要第一、不許第二。台北市民的標準也是最高的，但這些年來，台北並沒有發生什麼劇烈的變化，而仔細觀察，卻有很多他在意的事情點滴流失著，就像一堵開始漏水的牆，他看到好多長輩，依然笑容可掬，但眼角的皺紋與白髮越來越多，走路越來越慢，他們只能在回家的路上挨著牆爬樓梯；他們每天最期待的，是接到孩子的電話，其實孩子們並沒有出國，只是為了更輕鬆地過活，離開了台北。他們的地址五十年沒有改變，但家卻逐漸斑駁老舊。但他知道，台北的老舊，只是外表，她依然有一顆年輕的心，渴望再次改變的機會。
因此，蔣萬安說，他提出了「四項發展、五大中心」，他要用我的國際觀，讓台北重新與世界接軌。他要用對家的愛與責任，擴大到讓所有市民能夠安居樂業。他要用在矽谷的經驗，成為台北市未來科技大城的基礎。他要讓我的年輕，成為台北的年輕；用他的創新，讓台北更新；新的市長，會有新的風格，會讓台北變的不一樣。
蔣萬安強調，他是最適合擔任台北市長的人選，因為有改革的決心。決心絕對不是掛在嘴巴上說，而是要用實際的行動展現。為了監督政府疫苗採購的預算，並且揪出說謊的人，在謊言瀰漫到最高峰的時候，他公布了疫苗採購保密協議的例外規定，就是要讓謊言無所遁形。在立法院的時候，也因為公布了例外規定，遭到民進黨立委的集體圍剿，但他不曾退縮、無所畏懼，因為捍衛人民知的權利，是他的職責所在；即使民進黨發動國家機器追殺他，都擋不住他要為人民追討真相的決心。他溫暖又有魄力，擔任立委如此，未來擔任市長也一樣，只要是為了市民的權益，他絕對力拚到底，對抗即便是現在中央執政的政府，只要能為市民爭取更多。
蔣萬安說，擔任立法委員這七年多來，在台北市立法委員的經驗，未來也能替台北加分。舉例來說，他非常敬佩台中盧秀燕市長，她也是在地立法委員出身，擔任市長後，得到許多市民的高度肯定，這證明了擁有民代經驗的人來擔任市長，更能理解市民的心聲、了解市民的需求，轉化為實際可執行的政策。他在疫情期間，台北市的十二個行政區推動了愛心待用餐，他在萬華設立心理諮詢服務據點，就是在疫情前線與市民站在一起，同理市民的苦悶與煩憂。這幾年來，他辦公室提供的各種市民服務更沒有一刻停歇，而對於台北市民的大小問題，他與團隊都是盡心竭力的為大家解決。他確信這些都會成為他未來擔任市長的養分，同時發揮民意代表「懂得傾聽」的特質，將台北打造成以服務為導向的城市。
蔣萬安說，最重要的會讓台北在我的帶領之下走進世界。他的目標是讓所有台北市民，未來無論走到世界的哪個城市，無論是到了倫敦、紐約、東京、首爾，當他被問到「來自哪個城市？」都會大聲而驕傲地回答，「Im from Taipei ，我來自台北」。他要用在矽谷的經驗，作為治理台北的基礎，他要把矽谷的多元與包容、活力與創新，帶進台北，打造台北成為機會之都、希望之都、世界之都。
他說，他是那個全力以赴的蔣萬安，是那個撐起台北的蔣萬安，他是能夠把正向的力量，把善良與正直，帶進這座城市的蔣萬安。