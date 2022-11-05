PLG／瓊斯末節爆發！富邦擊退攻城獅　衛冕賽季首勝到手

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開賽前富邦先進行了冠軍戒指的頒發儀式，場面十分激動人心和感動，球隊靈魂人物「野獸」林志傑也感性的表示，「非常感謝球迷，謝謝你們，這一季目標就是三連霸，希望你們繼續支持我們」。
開賽富邦延續上季總冠軍賽的防守策略，讓攻城獅內線的兩位長人難以施展開來，逼迫發生5次失誤，藉由攻防轉換打出18:9的攻勢，首節打完取得9分領先。
次節攻城獅靠著郭少傑的兩顆三分球追近比數，一波17:7的高潮反超比分，之後兩隊開始拉鋸，富邦靠著瓊斯的空中接力灌籃，在中場休息時以49:47領先，辛巴半場砍下兩隊最高的18分。
易籃再戰後，富邦三分命中率提升，瓊斯和蔡文誠都命中外線，重新建立起雙位數的領先，客隊方面阿提諾和林宜輝連續進攻不進，讓球隊陷入落後的局面，單節主場軍狂砍35分，也瞬間將分差拉開到13分。
末節攻城獅靠蕭順議屢次切入取分，重新追近差距，逼使富邦要喊出暫停，瓊斯跳出來連拿10分，幫助球隊穩住局勢。比賽進入到最後1分18秒，獅隊落後7分，暫停回來後發生2次要命掉球失誤，比賽勝負也大致底定。
瓊斯投進4顆三分球，得到全隊最高的27分，另有8籃板3助攻；強森20分13籃板，張宗憲24分。攻城獅方面，辛巴28分17籃板，阿提諾13分14籃板6助攻。