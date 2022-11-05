首上辯論台！陳時中認乖學生盡力了 陳建仁讚比預期更好
台北市長選舉辯論會於今（5）日14時在TICC台北國際會議中心登場，會後陳蝕中陣營在16時30分舉行記者會，接受媒體提問，包含前副總統陳建仁、競選總幹事吳思瑤、政策召集人管碧玲及發言人群都一同出席。陳建仁先發言表示，陳時中的表現比預期好；陳時中則笑稱，以為剛才辯論講了2小時，不用他再講了，而自己算是乖學生，打分數就留給記者或是觀眾，自己今天盡力了。
擔任競選主委的陳建仁說，今天辯論會中陳時中說明政見，大家可以看到他是有心為台北市民服務的，陳時中今天表現很棒，超乎預期的好。
陳建仁也說，自己有一個感想，高端疫苗的成效、價格都公布了，是很好的疫苗卻變成政治口水，「到現在我還是不太理解」，也與科學有點違背，希望大家給高端疫苗肯定，也不要再當成一個政治口水。
陳時中表示，以為剛才講了那麼久，記者會就不用再講了。他說，打分數就留給記者或是觀眾，自己今天盡力了。
陳時中也表示，比賽前自己與團隊是高度緊張，因為自己過去是政務官，不是辯論出身，只能對政見做相關說明。
他說，感謝團隊幫了很多忙，教他面對情況如何應對，自己臨場表現力求穩定，把事情講清楚，再次感謝團隊給予最大幫忙，「他們提醒我，讓我犯錯比較少，而我是乖學生」。