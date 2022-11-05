中國「彈窗」寸步難行！北京民眾逆向操作「養碼」商機

▲中國嚴格防疫下，北京健康寶出現「彈窗」後所有公共場所都不能進入，民眾卻逆向操作出現養碼商機。（圖／翻攝自中新社）
▲中國嚴格防疫下，北京健康寶出現「彈窗」後所有公共場所都不能進入，民眾卻逆向操作出現養碼商機。（圖／翻攝自中新社）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-05 17:02:07

中國疫情在嚴格的清零要求下衍生出各種防疫對策，其中北京作為中國政治中心其防疫措施更加嚴謹，手機防疫應用程式「北京健康寶」成為民眾人手一機必然安裝的APP，若有染疫風險則會顯示「彈窗」並無法正常出入公共場所，但也因為如此近期中國網路上出現熱門的「養碼商機」，教導或販賣規避彈窗的「養碼」服務。

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北京當局靠著「北京健康寶」這個防疫APP進行管控，其中「綠碼」可作為市民進入公共場所的通行證，基本上若與其他陽性確診患者有任何的「時空交集」，那麼健康碼APP就會彈出警告視窗，無法正常顯示綠碼，也代表民眾將寸步難行，出差外地的更無法返京，唯有過去連續7天內，沒有到訪有確診或潛在風險處才能回歸綠碼。

政策嚴格，要求進京人士須在過去連續7天內，沒有到訪過有確診和潛在風險地，否則「北京健康寶」會有「彈窗」提示、無法入京，民眾為了進京絞盡腦汁。在北京上學的成都人小果向傳媒表示，因為健康寶彈窗，開學兩個月了也無法進京，被逼無奈去重慶「養碼」7天，待彈窗消失。位於河北石家莊的正定縣因其位置偏僻、爆疫風險低，更被網民列為全國絕佳的「養碼之城」。

有當地民眾指出，北京每到一個地方都必須掃碼，一掃碼個人訊息全部留下紀錄，若出現「彈窗」後沒有返家隔離和做核酸就不會解除。為此當地也興起一波「養碼經濟」，為了規避彈窗、維持綠碼，有人會刻意沒有疫情限制的地區「養碼」七天，確保接下來的行程不會泡湯，其中網路上一份「全國養碼指數名單」中，河北正定縣獲評最佳「養碼」城市，原因是不只離北京近，物價也相當便宜、可以旅遊等。

有杭州網友諷刺表示，「杭州是北京上海廣州的洗碼聖地，對來自各大疫區的都不排斥，歡迎大家來杭州『養碼』」，也有人把手機sim卡直接郵寄到外地「洗行程」，但也有民眾發現中國幾個大城市包含京、成都、鄭州、西安、蘇州、武漢、長沙、重慶、昆明、廣州、深圳、青島，「都是全域彈窗」，也就是說想養碼還沒辦法，各地都採取了嚴格的防疫規範。
 

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