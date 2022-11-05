唯一談及「支持18歲公民權」 陳時中嘆蔣萬安情緒勒索
台北市長選舉辯論會於今（5）日14時在TICC台北國際會議中心登場，會後陳蝕中陣營在16時30分舉行記者會，接受媒體提問，包含前副總統陳建仁、競選總幹事吳思瑤、政策召集人管碧玲及發言人群都一同出席。陳時中表示，今天是重大辯論場合，只有自己一個人提出支持18歲公民權修憲複決的論述，還是希望大家一起推動，如果能過關是很有意義的；陳也說，對蔣萬安有點失望，因為指控應該要有證據，而蔣不斷消費社會悲傷，更是情緒勒索。
陳時中表示，今天到現場的除了一些親朋好友外，有一半都是民進黨青年部的「國務青」，因為自己要強調18歲公民權。他說，靠他一個人推是不會過的，如果此次18歲公民權修憲複決可以過關是有意義的。
陳時中說，今天是重大辯論場合，只有自己一個人提出這樣的論述，還是希望大家都要宣傳，這是憲政一大進步，讓台灣民主不要落後國際，有越多青年參與政治，台灣的政治就會越來越好。
被問及會中蔣萬安與黃珊珊的攻擊，陳時中表示，今天對蔣萬安有點失望，蔣的指控都是嚴厲的，但要有證據；談到蔣萬安一再提到的超商店員刺殺案，陳時中表示，不管在甚麼時候，消費社會悲傷是情緒勒索，對社會正向發展沒有幫助。
陳時中也說，每件事情大家都要想辦法，維護心理衛生、社會健康人人有責，尤其是市長候選人，如果連責任意識都沒有，坦白講不太好。