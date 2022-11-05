Ozone新歌破百萬瀏覽！直攻五月天 網友：台灣早準備好
參賽選秀節目《原子少年》第一季的地球成員，通過人氣投票考驗，最終被索尼音樂相中，9月14日以男團「Ozone」正式出道，成員有隊長周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞及李哲言，首支單曲《O.A.O.》MV今（5日）上線第四天，YouTube點擊率破百萬，與同天發新歌的五月天相去不遠，嚴苛的粉絲一面倒給予好評，「原來台灣的娛樂產業一直都準備好了...」
《O.A.O.》（One And Only）由蔡依林御用金曲製作人剃刀蔣操刀，金音獎得主張伍填詞，寫給粉絲一封「互相守護彼此」的情書，MV超過50顆特效鏡頭，精緻華麗、柔中有剛，成員第一次看到時都驚嘆聲不斷，林佳辰以「高級、彩蛋很多」形容，祖安說有超級英雄片氛圍，林佳辰正妹二姊米安在IG表示：「（旋律）太洗腦了！洗澡、開車都在唱！」
「Ozone」的出道大作成績告捷，1日上架就在短時間內攻上iTunes排行榜冠軍，KKBOX也與前輩五月天、李聖傑、小宇、911名列前五名，堪稱近來最火新人，不少粉絲聽完情緒都很激動，有追了韓團多年的粉絲，有感而發表示：「原來台灣一直都準備好了，真的就差那個機會及資金，這幾天原子作品陸續釋出，真的覺得很感動...或許是因為像我們這種老韓團粉經歷過韓流起步的時代，深知那樣的不容易，看到自己國家開始進步，真的想盡一份力支持！台灣娛樂產業加油！」（編輯：楊穎軒）