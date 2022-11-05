不自己評價辯論會表現 黃珊珊：分數交給台北市民來打
2022年台北市長選戰在即，今（5）日下午也舉辦首場且是唯一一場民辦電視辯論會，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中以及無黨籍候選人黃珊珊，首度同台在鏡頭前捉對廝殺。而在辯論會落幕後，黃珊珊也接受記者訪問，被問到對於今天自己的表現評價如何，黃珊珊則低調表示分數交給市民來打，不能自己打，並直呼關心辯論會的市民們，會在結束後自已再深入尋找，整場辯論就是給市民一個機會，去檢視各個候選人的特質與信念，以及是否正直誠信。
黃珊珊表示，辯論會結束後還是覺得有些許遺憾，因為她認為這是一場很重要的辯論會ㄝ起先期待其他兩名候選人，會針對市政項目提出新的創意或見解，或是針對台北市政哪裡做得很差而有新的看法，「不過看起來大部分他們都在我們北市府現階段既有基礎上，已經做的事情他們怎麼樣接續做。」
黃珊珊說，這場辯論其實也讓更多台北市民了解，現階段北市府目前就有的政績，辯論也會讓很多有收看辯論會的、有想法且獨立思考的市民朋友，會再深入追究候選人所言是否為真，「我覺得辯論會，就是提供給市民一個檢視候選人個人特質、信念，是否正直誠信，這個部分就交給市民，我們期待的是所有的市民都能關心選舉，這場辯論會其實也只是開始而已。」
至於針對媒體詢問「給自己打分數」一事，黃珊珊則表示「分數要交給市民打，不能自己打成績。」