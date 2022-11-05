T1／球隊「一哥」挺身而出　胡瓏貿砍27分率海神奪首勝

T1聯盟臺中太陽今(5)日在主場迎戰高雄全家海神，客場作戰的衛冕軍今天修正首戰的錯誤，靠著球隊本土「一哥」胡瓏貿單場27分7籃板5助攻的好表現，終場以99:79開胡。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本季聯盟改成4節8人次，對於海神來說影響很大，上一場對中信特攻，球隊主控布銳克曼遭到重兵看防，助攻失誤比不理想，球隊攻守失序吞下敗仗。此役面對上賽季總冠軍賽的對手太陽，海神立刻做出調整，也打出不一樣的團隊風貌。海神這一場本土球員跳出來在外線分擔布銳克曼的進攻壓力，除了胡瓏貿攻下27分之外，當家射手于煥亞也有18分進帳，林任鴻則得到17分，儘管兩名洋將合計僅有22分，球隊依然獲得一場大勝。胡瓏貿有裡有外，主帥喬伊斯稱讚他展現了領袖價值，「比賽期間我也提醒他把握防守錯位機會，他也成功兌現，他的領袖特質帶領大家拿下勝利。」太陽新賽季首場比賽，還在磨合全新陣容，洋將陛下得到22分為全隊最多，而「特案外籍生」白薩則是6投1中，僅有3分進帳，雖有6籃板7助攻，但也有8次失誤。NBA／詹皇手感低迷！威少砍28分無用 湖人吞下第6敗NBA／客場「背靠背」輪休4名主力 勇士不敵鵜鶘吞5連敗PLG／球員身份認定微調 新秀約滿母隊有7天優先議約權世足／西媒：無論衛冕與否席丹都將成為法國隊新主帥