李淳拍《智齒》暴瘦5公斤 「驚險搏鬥戲」眼角血管爆裂
《第59屆金馬獎》將於11月19日盛大舉行，香港警匪題材的推理動作電影《智齒》，總共入圍金馬獎14項大獎，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效等獎項，成為本屆最大贏家。在劇中飾演菜鳥警察任凱的李淳坦言，「這齣戲是我一生最辛苦的戲！」
李淳透露，有一場動作戲讓他很擔心，導演事前沒有特別說明，只說鐵板是道具不用擔心，但是實際拍攝時壓上來後感覺非常大力，瞬間有壓迫感很可怕。李淳坦言為了拍這場戲，壓力太大瘦了5公斤，還有一場戲是要和日本演員池內博之搏鬥，臉部被踢中後，造成眼睛周圍受傷，微血管爆裂和瘀青。
李淳坦言：「這齣戲是我一生最辛苦的戲，但滿開心被認可！」在拍攝《智齒》最後一場戲的時候，天亮收工我就直接搭車到機場，趕著飛到台灣拍攝《一家之主》，但在落地後沒有幾個小時就開始發高燒。李淳說爸爸李安還沒看過電影：「而且他應該也不會，特地為了這部電影飛回來看！」至於金馬獎李安是否會出席，李淳笑說：「你問他吧！」