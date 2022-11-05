陳時中稱「問題問3次就多餘」　黃珊珊：問我100次都會答

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊5日於辯論會後表示，陳時中稱「問3次就多餘」相當傲慢，她自己即使被問100次也都會回答。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.05）
▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊5日於辯論會後表示，陳時中稱「問3次就多餘」相當傲慢，她自己即使被問100次也都會回答。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.05）

記者丁上程／台北報導

2022-11-05 18:32:37

2022年台北市長選戰，首場且是唯一一場民辦電視辯論會，於今（5）日下午登場。於申論階段，國民黨候選人蔣萬安向民進黨候選人陳時中提出「防疫7問」，而陳時中也在申論階段回擊「一樣的問題問三次就有點多餘了」。對此無黨籍候選人黃珊珊在辯論會後記者會上表示，如果說問第三次就太多，所以顯然陳時中的態度應該是沒辦法好好當個父母官，「如果民眾問我的問題，問100次我都會回答。」

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針對陳時中在結論時把防疫問題與黃珊珊做連結，黃珊珊在會後記者會時直言自己根本沒問他防疫的事，「他應該是那個稿子是直接寫上去，忘記要把我拿下來，就是讀稿讀的可能太順了。」不過黃珊珊也強調，疫苗的事情不管是誰，不是只有在這個場合問，「我想2300萬人都在問，為什麼要封存30年？封存30年跟你保密協定，有需要到30年嗎？」

黃珊珊質疑，疫苗這件事情恐怕是因為要選舉了，一天密會、隔天就可以讓高端違反本來的保密協定，整件事情就是為了選舉進行操作。黃珊珊直言，陳時中今天的態度讓她覺得非常傲慢，「蔡英文總統不是說過嗎？你可以問一次問兩次，第三次講不清楚你可以拍桌再問。但是他說問第三次就太多，所以顯然他的態度應該是沒辦法好好當個父母官。」

黃珊珊強調，自己當民意代表21年、副市長3年，「如果民眾問我的問題，問100次我都會回答。」

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