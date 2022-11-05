台北市長辯論爆火花！蔣萬安七問陳時中　遭嗆裝睡叫不醒

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第一位上場進行申論的蔣萬安立刻展開猛烈的砲火攻勢，「七問」對手陳時中，包括為什麼3+11關鍵會議沒有紀錄、為什麼封存疫苗採購了瘀30年、為什麼民間採購疫苗受阻、為什麼黑心快篩流入市面、甚至由小吃店標下衛福部16億的快篩標案？為什麼高端二期委託中資、為什麼疫情高峰辭職投入選舉？
蔣萬安質疑，陳時中過去不斷搪塞這些問題，希望在辯論會上，據實面對各方質疑，但就算道歉也無法彌補民眾在疫情中受的困難和傷害。
第二個上場的陳時中回應表示，聽了蔣萬安的申論，自己只有一句話，「這些問題不是都問過了？你又來了 」，一直在問這些問題，「裝睡的人叫不醒」，聽了實在感慨很多。
陳時中說，同樣問題同樣回答過，如果蔣萬安要當市長，一個問題問一次沒辦法瞭解，問兩次就應該明白，問三次其實就有點多餘。
陳時中也提到，前幾天他去看了白色恐怖政治受難者的電影《流麻溝十五號》，心情激動，無法平復，印象最深刻的畫面是，死刑犯被槍決前留下的笑容。「犧牲會帶來力量，當犧牲來臨時，用笑容面對它，那是台灣歷史上，最令人動容的反抗」。他邀請蔣萬安、黃珊珊找一天跟他們的支持者一起去看這場電影，共同面對這段歷史。
黃珊珊上場時則炮轟藍綠，她說，於北市服務24年的情況下，非常清楚城市治理邏輯，「我知道公廁全面換裝免治馬桶，對於市民而言是多麼不切實際；我也知道，實務上不可能做到預約公車，或者深蹲換車票。我更知道，無上限的大撒幣政策，將嚴重破壞財政紀律，債留子孫。」
黃珊珊更質問兩位對手，要如何向市民證明有「即戰力」？她也說，她擔任6屆台北市議員，3年副市長，一直在台北，不曾離開過，站在防疫最前線，不曾後悔過。8年前推倒藍綠高牆，讓大家重新相信，認真的人終被看見，8年後，台北不能再走藍綠惡鬥的回頭路。