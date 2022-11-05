辯論會陳時中交叉詰問「棄保」 黃珊珊：還想綁架人民？
2022年台北市長選戰在即，今（5）日下午唯一一場民辦電視辯論會也登場。於交叉詰問階段，民進黨候選人陳時中提出中廣董事長趙少康「新竹換台北」說，以此詢問蔣萬安，也詢問黃珊珊是否擔心會被台北市長柯文哲給棄保？對此黃珊珊在會後記者會上表示，不太清楚他問這個題目是要做什麼，直言藍綠還想用意識形態綁架人民。
針對陳時中在交叉詰問時的提問，詢問蔣萬安對於「新竹換台北」的看法，以及提問黃珊珊是否擔心被柯文哲操作棄保？黃珊珊在辯論會結束後，也表達「不太知道他問這題目要做些什麼」。黃珊珊直言，棄保一開始國民黨喊，後來是民進黨喊，現在變回國民黨喊，今天又變陳時中喊，「還是要再強調一次，市民沒有藍綠，而是被操弄才被分為藍綠。」
「談論棄保就是希望意識型態裏面，把人民分為兩種顏色，這兩種顏色對他們自己政黨才有利。」黃珊珊也分析，為何藍綠要一直談棄保？就因為他們發現台北市藍綠板塊已經往兩邊偏移，中間選民形成真正的新板塊，這個新板塊是他們奪不走的，所以只好在選舉裡面，不斷地用棄保方式，想要麻痺綁架這些還在意識形態猶豫的人。
「所以我今天特別強調，各位，我們是自由的人，你的選票是自由的，你的意志是自由的，你去選出一個最適合城市的市長。」黃珊珊強調，不要礙於自己可的意識形態去被政黨綁架，「被政黨綁架這麼多年了，這樣的停滯大家會滿意嗎？」如果把台北交回給這兩個政黨，那絕對是一場新的災難。