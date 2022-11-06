越南鬧油荒！加油站陸續停業 外送員「加不到油」氣壞了
越南最近鬧油荒，從北部的首都河內到南部的商業大城胡志明市都陸續傳出加油站暫停營業，民眾因此無油可加，部份營業中的加油站擠滿了長長的車龍，最慘的是外送員加不到油，現在連工作也陷入困境。越南的工業與貿易部長陳俊英（Tran Tuan Anh）向國人喊話，強調越南沒有石油短缺的問題，希望大家不要恐慌。
越南河內一間加油站的公告寫著「暫停服務」，斗大的幾個字，近來在當地的加油站隨處可見，不少民眾四處找加油站，誰都想不到，把車子的油箱加滿竟是奢侈的夢想。越南最近陷入缺油危機，從北到南約有兩成的加油站因為沒有油暫時停業，找地方加油已經成了生活日常，但這麼一來，苦的就是靠交通工具謀生的民眾，像是外送員就是一例。
河內就有外送員很擔心，因為他們必須靠著騎摩托車送餐討生活，平均每天要加兩次油，如果車子沒有，也會跟著沒收入。另外，嘟嘟車司機也叫苦連天，一名司機表示自己跑了三家加油站，好不容易才加到油。民眾為了搶油無所不用其極，甚至有些加油站油罐車一邊在卸油，民眾就在另一邊搶油，也有加油站限制每名車主只能加40萬盾（約520元台幣）的油，希望讓多一點民眾能加到油。
對於近期的油荒亂象，外媒分析，可能與國際能源價格飆升、匯率波動，導致燃料商不願進口有關。部分專家認為，政府訂定的汽油價格上限，導致加油站根本賺不到錢，選擇暫時停業。對此，越南工業與貿易部長陳俊英表示，雖然某些燃料進口業者面臨財務問題，但越南沒有能源短缺的問題，希望民眾不要過度恐慌。