物美價廉、好吃又好玩！越南獲選最佳蜜月旅行目的地

美國知名旅遊雜誌《旅遊與休閒》（Travel and Leisure）在新婚夫婦最理想且物美價廉的蜜月旅行目的地，將越南列為12個地點的其中之一，並且特別提到了大叻、沙壩、河內等地。曾被法國殖民的越南，其南方經濟重鎮胡志明迌有著「東方小巴黎」之稱，國境內擁有世界文化遺產，也有天然的石筍、鐘乳石梯田，可以滿足新婚旅客的多元化需求。
《旅遊與休閒》雜誌推薦文章中指出，作為一個浪漫的旅遊目的地，越南有許多有趣的服務和體驗。喜歡漫步的旅人可以造訪大叻的愛情谷，或是征服沙壩的番西邦山峰。如果想在度蜜月的同時，也能探索在地文化和美食，應該選擇越南首都河內。如果你喜歡躺在沙灘上曬曬太陽、做SPA，那麼擁有清澈的藍色海灘和白色沙灘非常符合需求。
除了越南之外，另外11個獲《旅遊與休閒》雜誌推薦的蜜月旅行目的地，包括：美國的伯利茲（Belize）、拉戈島（Key Largo）、納帕谷（Napa）、索諾瑪郡（Sonoma）、檀香山（Honolulu）；百慕達（Bermuda）；牙買加（Jamaica）；墨西哥（Mexico）；哥斯達黎加（Costa Rica）；葡萄牙；加拿大安大略省的濱湖尼加拉（Niagara-on-the-Lake）。