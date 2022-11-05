為蔡培慧站台轟貪污　賴清德：這位縣長讓南投人很不光榮

▲賴清德到埔里助講，呼籲南投縣民支持清廉勤政者，洗刷前縣長李朝卿貪污被判刑450年的惡名。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.05）
▲賴清德到埔里助講，呼籲南投縣民支持清廉勤政者，洗刷前縣長李朝卿貪污被判刑450年的惡名。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.05）

記者顏幸如／南投報導

2022-11-05 20:00:20

副總統賴清德今（5日）晚為民進黨南投縣長候選人蔡培慧與埔里鎮長候選人廖志城聯合競選服務處成立大會站台，他指出過去2、30年各有一天災人禍重創南投，前者是921地震、後者是前縣長李朝卿貪污案，呼籲縣民支持堅持清廉勤政的候選人當縣長、找回南投光榮。蔡培慧續批對手許淑華家族的黑道背景，強調這場選舉是黑與白的戰爭。

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賴清德說，這2、30年來有兩件大事重傷南投，一是天災921大地震，所幸南投人堅強團結，逐漸走出陰影，許多勇敢打拚的美麗故事令他深深感動，蔡培慧便是其中之一。他讚許蔡培慧在地震隔日趕回南投，以災民身份投入重建工作多年，之後擔任921震災重建基金會執行長，為重建工作立下汗馬功勞。他說，最好的縣長就是願意和縣民站在一起、生活在一起、心連在一起、作伙打拚的人。

第二件傷害南投人的大事，賴清德指是人禍，前縣長李朝卿貪污腐敗被判刑450年，任內所作所為除影響重建和縣民生存權益，也讓南投人很不光榮。因此，縣民選擇下屆南投縣長一定要堅持清廉勤政。他力薦蔡培慧擔任重建基金會執行長、行政院中辦執行長，經手數10億經費不貪不取，立法委員任內還促成偏遠學校振興條例通過，為孩子們蓋風雨球場、跑道，有一顆愛家鄉的心。

▲賴清德指蔡培慧投入家鄉重建的毅力與堅持，深深感動了他。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.05）
▲賴清德指蔡培慧投入家鄉重建的毅力與堅持，深深感動了他。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.05）
賴清德以醫生角色比喻縣市長的重要性，他說好的醫生要先找出人體問題並妥善解決，過去8年，南投縣人口數從52萬人降成48萬人，整整少了8%，家鄉發展停滯、人口不斷流失，就像流血過多一樣，會衰敗甚至沒命，蔡培慧苦讀出身，有國際觀、國家級視野，更有能力改變南投縣的命運。

蔡培慧則說，這場選舉是黑與白的戰爭、過去與未來的戰爭。她重砲痛批對手許淑華，指「以前南投有一些烏魯木齊的事，縣長候選人的爸爸開槍打人、用刀捅人，許淑華說那已經是更生人的事情，我們可以原諒」，但她問：「為什麼我在火鍋店半工半讀的時候，你在當理容院總會計？」

她批評對手家族黑影幢幢，並喊話許淑華對大家說明，「永興棄土場的蔡姓得標廠商，是不是妳爸爸的『細漢仔』？他太太是不是妳的祕書？妳弟弟是不是在那裡把風？」並強調「我不怕黑道威脅，南投要更好，就要有像蔡培慧這樣的人勇敢站出來。」

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