為蔡培慧站台轟貪污　賴清德：這位縣長讓南投人很不光榮

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第二件傷害南投人的大事，賴清德指是人禍，前縣長李朝卿貪污腐敗被判刑450年，任內所作所為除影響重建和縣民生存權益，也讓南投人很不光榮。因此，縣民選擇下屆南投縣長一定要堅持清廉勤政。他力薦蔡培慧擔任重建基金會執行長、行政院中辦執行長，經手數10億經費不貪不取，立法委員任內還促成偏遠學校振興條例通過，為孩子們蓋風雨球場、跑道，有一顆愛家鄉的心。
賴清德以醫生角色比喻縣市長的重要性，他說好的醫生要先找出人體問題並妥善解決，過去8年，南投縣人口數從52萬人降成48萬人，整整少了8%，家鄉發展停滯、人口不斷流失，就像流血過多一樣，會衰敗甚至沒命，蔡培慧苦讀出身，有國際觀、國家級視野，更有能力改變南投縣的命運。
蔡培慧則說，這場選舉是黑與白的戰爭、過去與未來的戰爭。她重砲痛批對手許淑華，指「以前南投有一些烏魯木齊的事，縣長候選人的爸爸開槍打人、用刀捅人，許淑華說那已經是更生人的事情，我們可以原諒」，但她問：「為什麼我在火鍋店半工半讀的時候，你在當理容院總會計？」
她批評對手家族黑影幢幢，並喊話許淑華對大家說明，「永興棄土場的蔡姓得標廠商，是不是妳爸爸的『細漢仔』？他太太是不是妳的祕書？妳弟弟是不是在那裡把風？」並強調「我不怕黑道威脅，南投要更好，就要有像蔡培慧這樣的人勇敢站出來。」