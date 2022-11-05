侯友宜、韓國瑜同台輔選喊「團結就是力量」

尋求連任的新北市長侯友宜今（5）日出席與新北市議員候選人邱烽堯聯合競選總部成立大會，首度與前高雄市長韓國瑜同台輔選。先到場致詞完的侯友宜與晚十分鐘後上台的韓國瑜擁抱，拿麥克風笑虧「韓先生真的很慢」，稱讚韓國瑜對這塊土地重情重義，今天能碰到很開心，簡短致詞後再將麥克風交給韓國瑜，離開現場，破除外界對兩人「同場不同台」的其他聯想。
提前10分鐘上台的侯友宜，在現場致詞完、高呼「凍蒜」後，現場音樂播放韓國瑜先前參選時也常唱到的「團結就是力量」，侯友宜在台上等待韓國瑜上台，兩人隨即擁抱合體一左一右站在邱烽堯身邊，讓現場媒體留下兩人合體的紀錄，似乎也是希望在中和這個韓國瑜曾經的主場上，彼此不失禮。
侯友宜也向現場支持群眾跟韓國瑜喊話說到，「韓先生真的很慢」，本來自己要走了，今天碰到其實還滿開心的，因為韓國瑜跟中和有很深的淵源，做過早期中和市副市長，這個人對這塊土地有感情，是「好鬥陣」的好兄弟，跟自己名字「厚友誼」一樣，都是重情、重義的好兄弟，強調做事情都是要團結面對，大家好好愛國家、為人民好好做事。侯友宜隨後便將麥克風交給韓國瑜，離開現場，趕往下一個輔選行程。
韓國瑜表示，中和是他的故鄉，讓自己成長茁壯，表示中和的精神就是台灣的縮影，廣納各路英雄好漢鄉親來此發展，稱讚過去的中和市長邱垂益任內建設與邱烽堯議員接續家風為鄉親服務奉獻，在議會的質詢中對事不妥協、不軟弱，為鄉親爭取建設；表示這次選舉非常辛苦與危機，參選人爆炸，呼籲鄉親集中選票、全力支持。