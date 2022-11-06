只有一天！全家拿鐵美式「買6送6」　7-11純奶茶買7送7

▲全家每月限定一天的「會員好咖日」登場，6日上午10點起在APP隨買跨店取開賣，單品美式、單品拿鐵、罐裝咖啡皆買6送6。（圖／業者提供）
▲全家每月限定一天的「會員好咖日」登場，6日上午10點起在APP隨買跨店取開賣，單品美式、單品拿鐵、罐裝咖啡皆買6送6。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-06 00:07:00

超商咖啡成功拓展平價外帶市場後，現也積極搶攻想喝更高品質咖啡的客群，全家推出單品咖啡、7-11則有精品咖啡，定價都比一般咖啡貴了快一倍。如果想喝高檔咖啡又不想大傷荷包，現在正是品嘗的好機會，全家今（6）日是每月例行的「好咖日」，推出單品美式、單品拿鐵同品項買6送6，等於用半價就能喝到高檔咖啡；7-11現則祭出精品咖啡任2杯99元，相當於5.5折起，也是直逼半價。

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今（6）日正是全家每月一次的「Let’s Café好咖日」，上午10點將在APP隨買跨店取限時一天推出，單品美式、單品拿鐵不論中杯或大杯，皆享同品項買6送6，每會員限購1組，兌換期限至明年5月31日，等於大杯單品美式只要45元、大杯單品拿鐵特價50元，花小錢可品嘗高檔咖啡。此外，極鬆餅也同步任選買6送3，相當於6.7折，Let’s Café罐裝咖啡則有買6送6，都是每會員各限購1組，兌換期限至明年2月24日。

▲每月限定一天的好咖日登場，極鬆餅系列買6送3、約6.7折；Let's Café罐裝咖啡系列買一送一，平均單罐30元。（圖／全家提供）
▲每月限定一天的好咖日登場，極鬆餅系列買6送3、約6.7折；Let's Café罐裝咖啡系列買一送一，平均單罐30元。（圖／全家提供）
7-ELEVEN目前也有精品咖啡優惠，精品美式中杯原價90元、精品拿鐵中杯原價80元，即日起至11月15日期間，冰熱任2杯特價99元，相當於5.5折起，也是直逼半價幅度，花499元另可加購原價800元的星座馬克杯。此外，明（7）日是每月一次的「一起品茶趣」，APP行動隨時取將開賣經典純奶茶、英式紅茶／四季春青茶買7送7，以及黑糖珍珠撞奶買3送3、濃厚黑糖珍珠撞奶5杯250元，咀嚼系的奶茶控別錯過。

▲7-ELEVEN精品咖啡品牌CITY PRIMA首度推出星座杯，買任2杯精品咖啡可用599元加購星座杯。（圖／業者提供）
▲CITY PRIMA首度推出星座杯，即日起至11月15日買精品咖啡2杯99元，可用499元加購星座杯。（圖／7-ELEVEN提供）
▲11月7日當天在OPEN POINT行動隨時取推出「一起品茶趣」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲11月7日當天在OPEN POINT行動隨時取推出「一起品茶趣」。（圖／7-ELEVEN提供）

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