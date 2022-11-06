斥張善政蹭台灣大賽！桃猿球迷嘆：連球衣顏色都穿錯

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楊家俍說，樂天桃猿的主場球衣是白色，今天桃猿的dress code也是白色，張善政穿個客場紅色球衣跑選舉是什麼意思？如果張善政平常愛看棒球就是喜歡客場紅色球衣，那大家一起來加油給你拍拍手，「但張善政先生您也承認平常很少看棒球，那想蹭也蹭對dress code主場白色球衣嘛，想蹭熱度卻連對球隊跟球迷的誠意都沒有？買個對的顏色的球衣來穿有這麼難？這也太說不過去了」。
楊家俍批評張善政「拿職棒總冠軍當你選舉造勢的工具」，他指出，過去台中市長林佳龍跟桃園市長鄭文燦拿總冠軍打賭，當時不但無關選舉，而是為了強化球隊的屬地主義，鼓勵城市球隊間的競爭，讓總冠軍賽更有張力，不但增加話題也鼓勵球迷進場看球，才會打賭輸的一方要穿對方的球衣去看下一季的開幕賽，而這也確實造成了話題有助於球隊的票房。
但是張善政和盧秀燕用選舉打賭，讓楊家俍看不下去，他痛批，「平常不看球，選舉到了才拿來打賭造勢？」楊也說，平常不關心棒球，選舉到了才拿棒球來當你選舉造勢的工具，這是棒球迷最討厭的事情。
同為棒球迷的民進黨立委莊競程也說，台灣大賽快要開打了，身為一個30年老象迷，他只有一個小小的心願，請不要把棒球當成蹭票的工具，「平常不關心，最後才來收割，看了真的很膩」。