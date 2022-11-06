斥張善政蹭台灣大賽！桃猿球迷嘆：連球衣顏色都穿錯

▲台灣大賽5日於樂天桃園棒球場開打，由地主樂天桃猿對上中信兄弟，角逐職棒33年總冠軍。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys臉書）
▲台灣大賽5日於樂天桃園棒球場開打，由地主樂天桃猿對上中信兄弟，角逐職棒33年總冠軍。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-06 00:01:26

台灣中職台灣大賽5日開打，國民黨桃園市長候選人張善政穿上樂天桃猿隊的客場球衣，表示要向台中市長盧秀燕下戰帖，如果桃猿拿下冠軍，那盧秀燕要到桃園幫張善政跑行程。民進黨籍桃園市議員楊家俍批評，平常不看球，現在才拿來打賭造勢，「選舉到了才來講棒球是什麼意思？」

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▲張善政搞錯樂天桃猿dress code，挨批蹭棒球。（圖／翻攝臉書）
▲張善政搞錯樂天桃猿dress code，挨批蹭棒球。（圖／翻攝自臉書）
楊家俍本身就是樂天桃園球迷，也常在臉書化身球評和選民互動。針對張善政穿上樂天球衣造勢，楊家俍表示，繼之前慰問林哲瑄自以為親切叫錯外號，造成球員的二次傷害，「當時張善政不懂裝懂、愛蹭熱度被球迷罵爆」，如今台灣大賽開幕戰在桃園，張善政又忘了當時的教訓再來蹭棒球，結果連球衣都穿錯。

楊家俍說，樂天桃猿的主場球衣是白色，今天桃猿的dress code也是白色，張善政穿個客場紅色球衣跑選舉是什麼意思？如果張善政平常愛看棒球就是喜歡客場紅色球衣，那大家一起來加油給你拍拍手，「但張善政先生您也承認平常很少看棒球，那想蹭也蹭對dress code主場白色球衣嘛，想蹭熱度卻連對球隊跟球迷的誠意都沒有？買個對的顏色的球衣來穿有這麼難？這也太說不過去了」。

楊家俍批評張善政「拿職棒總冠軍當你選舉造勢的工具」，他指出，過去台中市長林佳龍跟桃園市長鄭文燦拿總冠軍打賭，當時不但無關選舉，而是為了強化球隊的屬地主義，鼓勵城市球隊間的競爭，讓總冠軍賽更有張力，不但增加話題也鼓勵球迷進場看球，才會打賭輸的一方要穿對方的球衣去看下一季的開幕賽，而這也確實造成了話題有助於球隊的票房。

但是張善政和盧秀燕用選舉打賭，讓楊家俍看不下去，他痛批，「平常不看球，選舉到了才拿來打賭造勢？」楊也說，平常不關心棒球，選舉到了才拿棒球來當你選舉造勢的工具，這是棒球迷最討厭的事情。

同為棒球迷的民進黨立委莊競程也說，台灣大賽快要開打了，身為一個30年老象迷，他只有一個小小的心願，請不要把棒球當成蹭票的工具，「平常不關心，最後才來收割，看了真的很膩」。

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