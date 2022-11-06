護墊俠救國！男不捨妻用「破布擋月經」　掀印度月事革命

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於是穆魯甘納翰想方設法，想讓妻子在月經來潮時不用如此委屈，但當他知道妻子不用衛生棉，是因為價格太過昂貴，買了衛生棉就會買不起牛奶，因此成為他致力研發便宜衛生棉的原因。
最初，穆魯甘納翰使用了一般棉花製造衛生棉，只花2天就完成第一個粗糙原型，但是妻子試用後覺得吸水力太差，寧願回去使用舊布，他不死心持續研究，更找來妹妹當作「白老鼠」，但她們仍不太敢使用，最後更拒絕成為新發明的實驗對象。家人不幫忙，穆魯甘納翰只好詢問有無其他女性志願者，但在印度，「月經」是個難以啟齒的話題，因此大多人都羞於將自己的生理問題講出口。
有實驗產品但沒有人能試用，就難以進行改良，於是穆魯甘納翰突發奇想，成為自己產品的「白老鼠」，開始自己嘗試進行測試。穆魯甘納翰使用足球當成膀胱，裡面則是裝滿動物血來當作經血，但是實驗仍舊失敗，他更成為其他村民恥笑的對象，更有人認為他被邪靈附身。後來穆魯甘納翰把自己的產品免費派發給當地醫學院的女學生，藉此從她們的反饋。
穆魯甘納翰不斷地進行試驗，花了2年才發現原來衛生棉裡頭的棉花並不是一般的棉花，而是用松樹皮木紙漿中提取出來的纖維素纖維。為了要跟生產纖維素纖維的公司聯繫，不擅長英文的穆魯甘納翰還花了7000盧比請大學教授幫忙打電話。
後來穆魯甘納翰在研究生產護墊的機器與製作過程時，發現進口生產衛生棉的機器要價3500萬盧比，於是他自己研發出一款機器，成本只需造6.5萬盧比，整整便宜了將近600倍。而穆魯甘納翰研發的機器不需要複雜的培訓就能操作，再將採購來加工松木漿經機器研磨、脫脂、壓縮和紫外線輻照消毒，誠品的衛生棉在包裝過後便能夠出售。
雖然在得獎後，有許多跨國公司希望能購買機器的專利，但都遭到穆魯甘納翰拒絕，因為他希望用這個發明改善印度農村婦女的生活，讓她們能以低廉的價格購買護墊。穆魯甘納翰隨後創辦了Jayaashree Industries，將機器推廣給全印度的農村婦女。
由於機器操作簡單、成本低廉，每台機器約能提供近10人的就業機會，每天可生產200至250個護墊，且僅只需要2.5盧比。不僅為女性提供了工作機會跟收入，經濟實惠的衛生棉也讓女性能在月經期間正常工作，穆魯甘納翰的發明也因此被公認為改變印度婦女生活狀況的關鍵一步。
目前穆魯甘納翰已經是知名社會企業家，在2014年時被時代雜誌評為100位全球最具影響力人物，更在2016年獲得印度政府頒發蓮花士勳章（Padma Shri），感謝他為印度農村婦女所做的崇高工作。他曾到在印度理工學院孟買分校、印度管理研究所艾哈邁達巴德分校、印度管理研究所邦加羅爾分校和哈佛大學等高等院校及TED大會演講，他的故事也被拍成紀錄片《大姨夫》（Menstrual Man）及電影《Phullu》和《護墊俠》（Pad Man）。
許多人都聽過蝙蝠俠（Bat Man）、鋼鐵人（Ioron Man）、蜘蛛人（Spider Man），但穆魯甘納翰成為印度的超級英雄「護墊俠」，儘管不像超級英雄有著與眾不同的能力，卻造福了印度6億女性，帶來嶄新的女性衛生革命。