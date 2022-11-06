NBA／Grant絕殺投籃已經走步　太陽吃了悶虧

昨天波特蘭拓荒者和鳳凰城太陽兩支西區強隊打出了一場精采的表現，最終拓荒者以108:106贏球，不過Jerami Grant在投進致勝球前，根據聯盟裁判報告，他已經走步在先。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這一場比賽拓荒者主將Damian Lillard和Anfernee Simons都沒有出賽，不過球隊仍然打出了很強的競爭力，靠著Grant最後0.9秒出手的絕殺球，本季他們雙殺了太陽。這一球由界外開出，當時Grant接球後往後撤了3步才出手，而裁判報告顯示他確實已經走步違例了，應該要進行球權轉換，換言之在之後的絕殺應該不算數。這一場比賽最後2分鐘一共出現了3次誤判，全部都對拓荒者有利，第一次發生在最後13.3秒，拓荒者者球員 Keon Johnson三秒違例，裁判漏吹；第二次發生在比賽最後1.1秒，裁判吹Mikal Bridges走步違例，但實際上沒有；第三次就是Grant這一球。NBA／直言不能容忍Irving行為 詹皇：他傷害了很多人PLG／高國豪為何替補上陣 林冠綸：希望他打2號撕裂防線PLG／富邦需要瓊斯打得更團隊 許總：希望他做好Z的工作PLG／「雙塔」效果差強人意 林冠綸透露阿提諾帶傷上陣