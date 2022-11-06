Makiyo生子5天鬧婚變！怒揭6大罪狀 老公反擊：我不配
38歲女星Makiyo（川島茉樹代）上月底剛產下一子，剖腹恢復期苦不堪言，坦言「像活在地獄中」，和形象超級寵妻的老公小金爆發爭吵，事後小金發文表示會忍受老婆脾氣，強調「我說愛妳，我就會負責到底」，卻沒有讓Makiyo消氣，她4日開直播細數另一半的6大罪狀，痛罵小金的愛只是表面，目前夫妻呈現冷戰狀況。
Makiyo今年5月閃婚，在親友見證下，在遊艇上甜蜜求婚，小金對外表示凡事以老婆為主，三餐都是他操心，超寵嬌妻的行徑羨煞眾人。沒想到她日前開直播指控老公6大罪狀，包括「逼她一天喝3500cc的水減肥」、「無預警離開月子中心」、「照顧產婦動作很慢」、「把新生兒放在冷氣孔下」、「搶吃月子餐」、「買飲料加冰塊」、「想請護理師打止痛針，老公卻不願意」，推翻小金昔日的寵妻形象。
她透露，以前有酗酒習慣、吃安眠藥因素，麻醉需較大劑量，自己飽受打止痛針之痛苦，手臂都是瘀青，小金卻買來威士忌在月子中心喝酒澆愁，還要她忍耐痛苦不要打針，卻未經同意偷拍為她擦汗的溫馨照上傳到IG，要她去看限時動態，自豪「我是不是很愛你，我這樣的老公要到哪裡去找」，讓Makiyo相當生氣，看小金相當不順眼，坦言對老公很失望。
她認為小金動作很表面，都是拍照「作假」給別人看，忍不住開罵「白癡」、「垃圾」，也讓老公情緒不滿，憤怒回擊「我不配做你的老公，我只想跟懂得珍惜我的人在一起」，隔天就收拾東西離開月子中心，夫妻疑似陷入婚變疑雲，網友鼓譟該不會要離婚吧，Makiyo表明未來的事難說，目前處於冷戰時期。小金事後接受《三立新聞網》訪問，表明「我的委屈不用對外說，我無所謂，我確實做得不夠好，讓大家彼此先冷靜個幾天吧。」
※【NOWnews 今日新聞
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