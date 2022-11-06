曾聖光戰死卻遭酸無知！矢板明夫吐心聲：這些人別有用心

我是廣告 請繼續往下閱讀
與曾聖光一同受訓的日本籍志願兵ドブレ也在推特上直言曾聖光這人很善良有趣，時常會用簡單英語來教學各種訓練注意事項。聽聞曾聖光陣亡的消息，ドブレ也相當不捨「這場戰爭後，我會去他的家鄉看看，這是我對你的一個承諾，我永遠不會忘記你。我將與他的靈魂一起戰鬥，直到戰爭結束如果還有來世，我願意再和他做朋友。」
矢板明夫提到，全世界很多媒體都報導了台灣青年曾聖光在烏克蘭戰死的消息，包括在日本的雅虎網站上，有很多日本網友留言感謝曾聖光「為民主和自由的付出」。
曾聖光對戰友說過，自己參戰的動機，是無法忍受俄羅斯軍隊濫殺平民。今年八月，中國在台海進行大規模的軍演時，他也在臉書上表示，希望能回來保衛台灣。曾聖光陣亡時，身上佩戴著台灣和烏克蘭的國旗徽章。
矢板明夫認為，曾聖光讓全世界知道，曾有一個台灣人，為了正義、遠赴前線，無懼地獻出自己的生命。他也讓對岸知道，為了捍衛自由和自己的生活方式，有很多台灣人是願意付出代價的，「這一點非常重要」。
不過矢板明夫也在台灣網路上看到一些批評曾聖光的酸言酸語「說他無知，不知戰爭的凶險；說他是台灣草莓兵，沒有戰鬥力；說他在台灣有一些負債，為了躲債才去烏克蘭」，對這些言論，他也認為「說這些話的人，或者是別有用心，或者是心靈扭曲。因為他們一輩子就只想向強權低頭，不敢抬起頭來。因為他們沒有，也不敢，直視曾聖光的勇氣。」（編輯：潘毅）