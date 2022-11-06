雙11台北電器展尬場！保暖家電買1送1 LG電視冰箱折萬元
11月進入購物旺季，雙11週五開戰，線上線下通路卯足全勁拼了！台北世貿一館於即日起至11/7舉辦實體台北電器空調影音3C展，準備PK網購雙11家電優惠。根據業者觀察，只有4天的電器展雖然開展適逢周五，人潮尚未出現，但週末起任起逐漸回溫，為了提升最後2天買氣，廠商瘋狂加碼優惠，雙全生活館有買PHILIPS 保暖家電、DIKE 空氣清淨機、瞬熱飲水機等就送循環扇買1送1；LG祭出新品首賣，電視、冰箱等除舊佈新大小家電最高享萬元折扣。
雙全生活館11/7前展出期間祭出PHILIPS保暖家電買一送一，PHILIPS DC 冷暖兩用無扇葉風扇、對流取暖機和油燈葉片式取暖機買就送市價 2790 元的 PHILIPS DC 台式循環扇，或可直接現場折價 1000 元。同時還有濕冷冬天必備的多功能暖風機，具備烘鞋暖被多情境使用，售價 4390 元，展場再折1000元。
此外，針對生活家電買主機送配件，像是購買DIKE 紫外線抗菌空氣清淨機展場價 5990 元，就送市價 2190 元可用一年份的 HEPA 等級複合式濾網。以及冬天實用度高的濾淨瞬熱式飲水機特價 3990 元，買再送市價 599 元濾心乙個。
LG在展場有日前推出的LG PuriCare™ AeroTower™風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機首賣。電視、冰箱、洗衣機、乾衣機、除濕機等都有展場獨家優惠，優惠最高有超過萬元以上。SHARP電風扇現場價999元，但僅限量30台。日立變頻6門自動製冰冰箱福利品現折2萬元以上，限量6台售完為止。