清零鬆綁無望！中國防疫再傳悲劇　內蒙婦墜樓亡

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然而，中國當局5日卻重申，有鑑於境外輸入、本土傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜，因此堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，以及「動態清零」的總方針絕不動搖，政策鬆綁的期待似已落空。
與此同時，因防疫封控衍生的次生災難也在不斷上演。4日晚間，內蒙古自治區呼和浩特市新城區1棟公寓住宅，就傳出有婦女墜樓，卻因大門遭焊死等因素，未能及時搶救而死亡。從網上流傳的錄音聽來，死者女兒在發現母親墜樓後，曾哭求打開社區大門，哭喊：「我媽媽是不是沒有了呀？」，聽上去十分淒慘。
報導並引述社區居民指控，左鄰右舍都看到墜樓躺在地上的婦女，但管理員開門姍姍來遲，有些沒確診的民眾想出門援助也被制止，物業管理公司為了阻止居民拍攝照片傳到網上，甚至還將現場照明系統關上，並痛批：「6點15分就打電話了，6點50分（救護車）還不來。」
呼和浩特市公安局新城區分局發布的公告則稱，55歲的死者生前患有焦慮障礙，已排除他殺可能。不少中國網友都質疑，即便婦人有情緒方面的困擾，但不能排除是因長期封控造成的，何況當局為了嚴格的防疫政策，耽誤救治是事實，紛紛痛斥物業管理方「無人性」、小區把門焊死的做法「過於粗暴」。
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