環保人士再高調抗議　西班牙大師哥雅名畫遇襲

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聯合國上週警告，全球目前的作為力道仍遠遠不夠，無法依巴黎協定要求的，將全球平均氣溫升幅限縮在工業革命前水準的攝氏1.5度以內。
氣候行動主義組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）上傳的網路影片顯示，2名行動主義者各自將一隻手黏在畫框上，引發博物館保全介入處理。
這個組織指出，這2幅畫作分別是「裸體的瑪哈」（The Naked Maja）和「穿衣的瑪哈」（The Clothed Maja）。
「反抗滅絕」指出，這起行動是要抗議全球升溫現象，說氣溫節節高升「將引發氣候不穩定、對整個地球造成嚴重後果」。
聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）即將在埃及登場，氣候行動主義組織近幾週來在各地發動一連串類似的抗議行動。
普拉多博物館館方表示，這2幅創作於18和19世紀交界的作品並未受損，牆上的塗鴉也已迅速被油漆蓋過。
館方補充表示：「我們譴責把博物館當為政治抗議場所的行為。」
環保人士最近採取連串類似抗議行動，包括「攔住石油」成員上個月14日在倫敦的國家美術館（National Gallery）把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers），以及「最後一代」（Last Generation）成員同月24日在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111106