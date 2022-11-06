阿圓穿林襄同款「挖洞內衣」！E級深溝超兇 粉絲讚贏了
YouTuber「一隻阿圓」以拍攝南韓生活主題走紅，加上擁有甜美臉蛋、E級火辣身材，IG更坐擁47萬人追蹤，人氣相當旺。時常透過社群媒體分享生活的她，4日也PO出「內衣挖洞」的辣照，視線往下更猛，也讓粉絲狂讚「太辣」、「我先去止鼻血」、「贏過林襄」。
阿圓4日在IG曬出多張辣照，只見她上身穿著「胸前挖洞」的淺咖色削尖運動內衣，下身則是穿著同色系的貼腿瑜伽褲，露出E級深溝、神級螞蟻腰，完美S曲線一覽無遺。
阿圓則在文內表示，以前要她運動根本要命，覺得痛苦又浪費時間，「長大了…覺得不運動才會要命….當然飲食習慣佔據80%」，也讓她直呼「女生維持身材真的好辛苦，尤其各種情況的水腫」，最後，她也不忘分享服裝心得，「會不會太辣，我完全不敢這樣出現在健身房啊」。
貼文及照片一出，網友紛紛留言，「這出現在健身房會暴動吧」、「圓妳這是要我看哪裡」、「這個我在健身房看到會忘記自己做幾下」、「辣的不是衣服，是身材」、「我先去止鼻血」、「阿圓太辣了」、「身材好才撐的起來xDD」、「辣爆」、「這套真的很健康性感風」、「辣到我眼睛都張不開了」、「流量密碼」，甚至還有網友說「比林襄還辣」。
原來，「樂天女孩」啦啦隊女神林襄也穿過同款運動內衣，林襄當時穿著這套超辣運動內衣在球場拍照，也讓網友狂讚，「好好看」、「我不行了」、「太兇了太兇了」、「運動內衣好性感」。（編輯：郭佩蓉）