蔡依林演唱會秒殺！自嘲喝孟婆湯 忘了周董《海盜》怎唱
天后蔡依林（Jolin）年底即將重啟「UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會台北最終場」，在台北小巨蛋隔週連唱6場，演唱會昨（5）日下午宣布開賣，6分鐘內6.6萬張瞬間秒殺，魅力相當驚人。對於粉絲敲碗想聽她演唱經典歌曲《海盜》，Jolin幽默表示：「一定是邊喝孟婆湯，邊錄《海盜》。」似乎忘了這首歌怎麼唱。
蔡依林和周杰倫出道時間接近，因此越走越近，雙J情正濃時，周杰倫為Jolin創作不少經典好歌，包括《倒帶》、《你怎麼連話都說不清楚》、《就是愛》、《海盜》等KTV熱門歌曲，不過她演唱《海盜》次數不多，去年台北演唱會上，被粉絲敲碗希望她能唱《海盜》寵粉，Jolin坦承忘了怎麼唱，只會副歌啦啦啦部分，允諾未來會演唱這首經典，為大家圓夢。
不過，周杰倫為她量身打造的《海盜》，已經是2004年的歌曲，距今已經18年，正在編排曲目、密集排練中的她，昨晚突然發文：「一定是邊喝孟婆湯，邊錄《海盜》。」自嘲忘了這首歌怎麼唱，粉絲則安撫她「沒事，我們就當新歌唱」、「需要伴舞或是rap嗎？姐！我願意當你的小海盜」，更多的是買不到票的粉絲，哀號聽不到現場版的《海盜》，「姊都不知道我們心急如焚，她還若無其事地發文」。