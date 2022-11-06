陳時中稱「最想公布疫苗合約資訊」　黃珊珊：匪夷所思

▲民進黨候選人陳時中稱「最想公布疫苗合約資訊」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示匪夷所思。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.06）
▲民進黨候選人陳時中稱「最想公布疫苗合約資訊」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示匪夷所思。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.06）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-06 10:55:52

台北巿長候選人國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊昨日在辯論正面交鋒。陳時中為自己辯駁喊出，「我沒有阻擋疫苗，我是全世界最想公布疫苗合約的人」，這時原本面帶微笑看向攝影機的黃珊珊，突然轉頭眼睛直盯著陳時中將近6秒鐘。黃珊珊今（6）日表示，陳時中說「最想公布疫苗合約這句話」讓她覺得匪夷所思。

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黃珊珊今日舉行「偉大市民向前騎」活動，要在一天內騎完北市12行政區，媒體訊問昨天盯著陳時中將近6秒鐘的時間，陳時中今日回應說戳到黃珊珊的痛處，黃珊珊被問到時回應表示，「我轉過去看他，怎麼會是他是全世界最想公布疫苗資訊的人，匪夷所思！」相信昨天大家都在說同樣的事，但是他一直在迴避這問題，她是幫2300萬人來問，她講的是疫情最嚴重時在擋疫苗的人，如果他不是，請他說明那是誰？

媒體問，陳時中昨日晚間在造勢活動稱「不知道黃珊珊怎麼考上律師執照？」對此，黃珊珊反嗆表示，「那他衛福部長怎麼當上！」

黃珊珊昨日在辯論會披露衛福部成立少子化辦公室，但是花7億元預算陳時中只去開過一次會，陳時中說不知道7億數字怎麼來，還認為是影射海角7億，黃珊珊對此回應表示，這是心裡有鬼，這是審計部調查的結果，這也是立院調出來的相關資料，如果不知道請他們民進黨的立委調一下，這是被糾正的事，難道他不知道嗎？

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