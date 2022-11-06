志工媽媽投入選舉 邱愛珊：發揮女性溫柔堅定力量

台中市后里豐原區市議員候選人邱愛珊長期擔任志工，這次參選喊出「台中好媽媽，溫柔守護、全力以赴」口號。邱愛珊說，媽媽市長盧秀燕施政上的表現，給她極大啟示，讓她發現職業婦女、家庭主婦也可以用自己的溫柔、堅定特質參與公共事務。

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邱愛珊說，她當年會投入志工行列，就是為了家庭以及下一代。過去長時間擔任各種不同團體的志工，包括社區協會、社福團體、學校等等，其中學校志工擔任的時間最長，動機很單純，就是想要多了解孩子在學校的情況，因為她知道學校教育，對這個階段的孩子非常重要，像是同儕的影響、環境的誘惑一定很多，如果沒有及時導正或給予方向，未來就可能得付出更多代價。

▲台中市豐原后里區市議員候選人邱愛珊力挺18歲公民權修憲案。（圖／邱愛珊競總提供）

邱愛珊說，她從一個志工媽媽身分出發，要用原本守護家庭的力量，來守護豐原后里。鄉親們都期待著改變，畢竟縣市合併後的山城，與過去是縣區都心的光環，以及所分配到的資源落差太大。邱愛珊認同盧市長「守護台中、我堅持」訴求，因為這是鄉親們最大的期待，民眾願意投票支持，就是希望把守護家鄉的責任交付給我們，我們更要保持初心持續堅持下去。

與媽媽市長盧秀燕搭配競選，邱愛珊認為以自己同為女性、媽媽的角色，必

能在問政路上與盧市長相輔相成，為地方爭取更多建設，帶動豐原的再翻新。例如盧市長任內對豐原交通建設的努力成果已經被看到，包括豐原轉運中心、鐵路高架化後路面縫合，這些改變都正在發生中，讓鄉親看得見家鄉的未來。

▲台中市豐原后里區市議員參選人邱愛珊，獲得無黨籍市議員王朝坤唯一支持。（圖／邱愛珊競總提供）

對於目前中央執政處處「卡」地方，以及前任市長的諸多錯誤政策，邱愛珊也有話說。她表示，跟后里豐原最相關的東豐快速道工程停工，在前任市長任內完全沒有進度，還好有江啟臣委員拚盡全力不斷監督之下，第三標工程終於開工；前任市長一上任廢掉 BRT 快捷公車路線， 20 億建置費用是人民的公帑，瞬間賠光；又廢掉已經設計規劃的台灣塔，得用公帑賠償廠商大筆金額。

邱愛珊還說，令人難以理解的是，取消了胡志強市長編列的老人健保費，捷運也多次發生公安意外，等到盧秀燕市長接手後，才順利完工並且通車。中央執政面對台中的各項自治條例都予以否認，即使是前任市長所訂定的「台中市管制生煤自治條例」也因為不同政黨的關係，而被行政院公告無效，這是前所未見的舉措。