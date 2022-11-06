美國期中選舉將至！拜登合體歐巴馬　賓州場力拼川普

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前，拜登所屬的民主黨仍是參議院及眾議院的多數黨，擁有國會控制權，但僅比共和黨多出不到10席。有美媒分析民調並預測，共和黨贏得眾院控制權的機會略高，即使民主黨守住參議院多數，但若失去眾議院控制權，未來的重大立法通過難度都將大增，拜登恐淪為跛腳鴨。
在諸多州分中，民主、共和2黨勢均力敵，因此關鍵的喬治亞州（Georgia）、內華達州（Nevada）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）就格外重要，其中賓州因現任共和黨參議員圖米（Pat Toomey）宣布將退休，因此當地選舉結果將決定，目前由2黨各佔一半的參議院，會由民主黨還是共和黨控制，雙方也展開激烈爭奪戰。
美國前總統歐巴馬，積極穿梭於多州，幫忙民主黨的候選人拉票，賓州行程部分，他先是到匹茲堡（Pittsburgh）為民主黨參議院候選人費特曼（John Fetterman）站台，之後又前往費城（Philadelphia），與拜登在坦普爾大學（Temple University）同台。
民主黨搶選票馬不停蹄，共和黨也沒閒著，前總統川普5日亦前往匹茲堡出席集會，為共和黨參議員候選人奧茲（Mehmet Oz）及州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）爭取支持。
由於川普近日曾表示，自己「非常有可能」參選2024年總統大選，加上現任的拜登也有意競選連任，因此本次雙方在賓州的拚場，也被視為是總統大選前的1次熱身。