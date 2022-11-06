鄭家純「年收24萬買6000萬豪宅」遭酸查稅！買房內幕曝光
29歲女星鄭家純（雞排妹）2日和日籍醫師男友Akira在東京登記結婚，豈料近日因與元和雅診所的官司，被法院判賠90萬元，也意外曝光她2021年申報的收入僅「24萬元」。對此，「死對頭」網紅陳沂也質疑「年收24萬卻可以買下6000萬豪宅」，究竟是「膨風還是擅長節稅」，對此，她也親自解釋了。
針對鄭家純年收24萬卻能買下6000萬豪宅一事，陳沂忍不住在臉書開酸「究竟買豪宅是膨風的？還是很擅長『節稅』呢？國稅局不用查嗎」，對此，鄭家純也在臉書發文解釋，109年是和親友合資，才以6000萬元買下台北市大安區整層的3戶豪宅，「兩間是我的名字，其中一間在新制上路前轉讓，另一間交屋後三個月內就賣掉，繳了78萬多的稅。當時被質疑有幽靈親友，現在又質疑我根本沒交易過，真的很有趣」。
她接著說，在買房的過程中，需要代銷公司簽預售、寫本票給建商、去銀行辦房貸、後續的房仲與買家，「這幾個階段中，看過我的資料的人也幾十個人」，不過之後很快就轉手賣掉，「很快交易掉當然名下沒有財產。這兩年多，先開工作室再開公司，負責人都是我，工作室和公司報薪資的差別請自己查」。（編輯：郭佩蓉）