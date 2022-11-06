公辦政見會14日登場 侯友宜：期待市政願景及躍進被看見
尋求連任的新北市長侯友宜今（6）日一早陪同子弟兵、新北市議員候選人戴湘儀到新莊宏泰市場掃街拜票。對於將在14日登場的公辦政見發表會準備情形，侯友宜表示，期待透過政見發表會形式，讓新北市2030年的願景及不斷躍進被看見，讓市民能夠看到新北市的光榮感及歸屬感。
侯友宜表示，在新北市服務已有段時間，尤其這四年來和市民一起拚，市政是自己每天生活的一部分，會認真看待這次的政見發表會，更期待透過這樣的方式，讓新北市的2030被看見，也看到過程當中已經不斷的大幅躍進；所以建設一個大城市，透過政見會，讓市民朋友看到新北市，有新北市的光榮感與歸屬感，更重要的是一個國際的大都市。
媒體詢問選情部份時，侯友宜表示，今年因為受到疫情影響，選情非常的冷，尤其年輕人較難在這次選舉被看見，所以期待更多的新人願意為這塊土地付出，指出戴湘儀選情真的非常的危險，自己也是努力為了讓新北市更成長、茁壯，強調新莊的改變大家都可以看得到，相信以戴湘儀熱誠跟服務的精神，跟自己攜手合作，會讓新莊更有發展，更成為北台灣的中心點。
戴湘儀表示，被認為越安全反而對自己越危險，這次因為選情比較冷的關係，對新人、對年輕人來說，是比較不利的，現在因為很多人認為自己的選情安全，所以有分票情形出現，代表自己要更努力、更盡心、更拼命，讓大家看到自己，進而爭取更多的選民支持。