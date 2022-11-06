疫情漸趨緩！11/7起「4大防疫政策」鬆綁　懶人包一次看

▲隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布鬆綁「4大防疫措施」。（圖／NOWnews資料圖片）
▲隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布鬆綁「4大防疫措施」。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2022-11-06 11:52:07

隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布鬆綁「4大防疫措施」，包括取消接觸者居家隔離、八大行業3劑令、公共場所量強制量測體溫、非重症確診者隔離7天後即可解隔等，預計於明天（7日）正式實施，《NOWnews今日新聞》為讀者整理開跑新制，一文看懂所有資訊。

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一、非重症確診者免除後7天的自主健康管理

目前新冠肺炎確診者仍需進行「7+7」的居家隔離與自主健康管理，不過從11/7起，將放寬為「7+Ｎ」，Ｎ天數介於0至7天，也就是說，確診者隔離滿7天後，快篩陰性則可提前解除自主健康管理。若快篩為陽性，解除隔離後仍應持續最多7天的自主管理，不過期間皆可外出，但須全程配戴口罩，避免出入無法保持社交距離之不特定場所、禁止聚餐、有症狀者也禁止搭乘大眾交通運輸工具。

而本月14日起，確診者隔離及自主健康管理天數改為「5+Ｎ」，確診者隔離天數縮短至5天，期滿無論快篩結果，皆可自由外出，但須全程配戴口罩。解隔後，快篩陽性者須持續自主健康管理，最多7天；快篩陰性者可提早解除自主健康管理。

▲中央流行疫情指揮中心日前宣布鬆綁「4大防疫措施」。（圖／指揮中心）
▲從11/7起，將放寬為「7+0」，確診者快篩陰性即可免除後7天的自主健康管理。（圖／指揮中心）
二、同住接觸者改為「0+7」

現行同住者採「3+4」、「0+7」雙軌制，但從11/7起，無論是否施打疫苗追加劑，同住接觸者全面改為0+7自主防疫，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

外出時，必須持有2日內快篩陰性結果證明，另外，外出、上班、上學期間，全程都要配戴口罩，如有飲食需求可以暫時取下，但用完餐要立刻配戴，且禁止前往長照機構及醫院陪、探病

▲由於陽性者還是要進入自主健康管理，因此指揮中心也為民眾整理5項應遵守事項。（圖／指揮中心）
▲由於陽性者還是要進入自主健康管理，因此指揮中心也為民眾整理5項應遵守事項。（圖／指揮中心）
▲從11/7起，無論是否施打疫苗追加劑，同住接觸者全面改為0+7自主防疫。（圖／指揮中心）
▲從11/7起，無論是否施打疫苗追加劑，同住接觸者全面改為0+7自主防疫。（圖／指揮中心）

三、    取消三劑令限制

從明天（7日）起，將取消參加活動需接種3劑疫苗或快篩的限制，民眾去宗教活動、團體旅遊、健身房、八大行業等，不再有所限制，亦不用快篩。

四、公共場所取消強制量體溫

移除營樣場所及公共場域體溫量測的強制性規範，但各場所仍可視其需要，自行決定健康監測方式。（編輯：陳苾暐）

▲交通部表示，主要交通場站 4 月 1 日起全面量測體溫，若民眾體溫超過 37.5 度，依規定不得搭乘大眾運輸。（圖／NOWnews資料圖片）
▲由明天開始，將移除營樣場所及公共場域體溫量測的強制性規範。（圖／NOWnews資料圖片）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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