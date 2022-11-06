唐寶寶忘帶錢老闆怒報警 智總：等他們一下是最卑微期待
「等他一下！」多給唐寶寶一點時間，他們不會不懂！近日有唐氏症孩子在永和買炸物，結帳時告知店家忘記帶錢包，老闆開始大聲咆哮，事件披露後引發社會輿論發酵，炸物店老闆也遭到撻伐，甚至揚言要提告網友。中華民國智障者家長總會副秘書長孫一信引用身障家長劉碧玲《等她兩三秒》一書中，作者談到女兒反應比較慢，需要大家的體諒與耐心來提醒民眾，唐寶寶或是身障的孩子其實只是反應比較慢，只要能多給他們一點點時間，一定能解決紛爭，「我想這也是所有身障家長們和智能障礙者，對社會的最卑微期待！」
孫一信認為，這次事件凸顯現代人真的比過往更沒有耐心，也比以前暴躁，身心障礙者身處弱勢容易變成出氣筒。「唐寶寶很好認出來，老闆不會不懂。」孫一信強調，能獨立出門買想買的東西，是身障者自立生活當中最重要的事，這位唐寶寶可以自己出門購物，應該受到鼓勵與支持才對。
「按照社會常理，我們不認同炸物老闆的做法，不管在甚麼社會崗位，應該可以更溫暖一點。」孫一信説，至於老闆要不要報警，這是老闆的權利，但法律體系不會那麼不通情理！首先，如果警察真的把當事者帶回警局做筆錄，現在智能障礙者可以透過法律扶助基金會的檢警專案，申請律師的免費警訊筆錄陪同。以這個情形來看，警察只是當個和事佬，案情根本不到觸犯《刑法》的要件。老闆只要多給點時間，相信問題都能迎刃而解。