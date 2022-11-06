張善政公布大園航空城補償「新三步」　補償金調漲逾2成

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（5日）中午出席市議員候選人徐其萬大園聯合競選總部成立大會。（圖／資料照片）
▲國民黨桃園市長候選人張善政今（5日）中午出席市議員候選人徐其萬大園聯合競選總部成立大會。（圖／資料照片）

本報訊

2022-11-06 13:01:22

國民黨桃園市長候選人張善政今（5日）中午出席市議員候選人徐其萬大園聯合競選總部成立大會 ，並在活動中公布航空城補助方案。張善政指出，未來上任後，重新檢討發還鄉親土地的比例，只會增加不會減少；調整補償金，每點12.2元調成14.7元，增加逾2成；針對仍在大園的住戶，若後年（民國113）年底前搬遷，加發15％扶助金，扶助非自願優先的市民。

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中午的聯合競總成立大會，除張善政與徐其萬外，前縣長吳志揚、前立委陳根德、國民黨中常委侯佳齡等人均陪同與會。張善政致詞時提到，這幾個月，他在徐其萬陪同下，大園區整個走透透，「很多地方都像自己的廚房一樣，其萬都非常熟，尤其大園區最關心的航空城，對在場鄉親影響巨大。」

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▲國民黨桃園市長候選人張善政今（5日）在活動中公布航空城補助方案。（圖／資料照片）
張善政表示，透過徐其萬、陳根德委員以及在場里長的協助，很多座談會都聽到鄉親的心聲，因此利用聯合競總成立的機會，宣布航空城補償三大方案，「首先，很多鄉親的土地被徵收，徵收、整地之後，要還給大家一個比例，我們覺得要重新檢討，發還給鄉親的土地比例。」

張善政指出，未來上任以後會立刻重新檢討補償機制，讓發還給鄉親的土地比例更公平，更符合正義的原則，「發還給鄉親的土地比例，只會增加，不會減少。」

他接著提到，徵收戶的補償過往每年都會調整，但去年市政府偏偏挑在9月調整以前，訂出每1點12.2元，「有點在騙我們鄉親，去年九月已調到13多元，我跟各位鄉親報告，我們直接調成今年標準14.7元，調整比例超過2成。」

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▲張善政指出，未來上任後，重新檢討發還鄉親土地的比例，只會增加不會減少。（圖／資料照片）
張善政指出，有些鄉親拿了鼓勵金搬走了，但目前仍有很多鄉親繼續住在當地，甚至拿不到鼓勵金，「根德委員、其萬議員告訴我，繼續住在這邊的鄉親，其實很辛苦，施工的時候有灰塵，還有鄉親抽地下水、井水，結果因為施工的關係，井水也斷掉。」

張善政表示，為了補償目前仍居住在大園的鄉親，只要在113年，也就是後年年底前搬走的鄉親，每一戶加發15%的扶助金，「15%的扶助金，就是考慮這一兩年大園施工的關係，影響大家生活，只要住在這邊的鄉親，後年以前搬走，都給15%的扶助金，扶助非自願優先的市民。」

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