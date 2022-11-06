張善政公布大園航空城補償「新三步」　補償金調漲逾2成

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張善政表示，透過徐其萬、陳根德委員以及在場里長的協助，很多座談會都聽到鄉親的心聲，因此利用聯合競總成立的機會，宣布航空城補償三大方案，「首先，很多鄉親的土地被徵收，徵收、整地之後，要還給大家一個比例，我們覺得要重新檢討，發還給鄉親的土地比例。」
張善政指出，未來上任以後會立刻重新檢討補償機制，讓發還給鄉親的土地比例更公平，更符合正義的原則，「發還給鄉親的土地比例，只會增加，不會減少。」
他接著提到，徵收戶的補償過往每年都會調整，但去年市政府偏偏挑在9月調整以前，訂出每1點12.2元，「有點在騙我們鄉親，去年九月已調到13多元，我跟各位鄉親報告，我們直接調成今年標準14.7元，調整比例超過2成。」
張善政指出，有些鄉親拿了鼓勵金搬走了，但目前仍有很多鄉親繼續住在當地，甚至拿不到鼓勵金，「根德委員、其萬議員告訴我，繼續住在這邊的鄉親，其實很辛苦，施工的時候有灰塵，還有鄉親抽地下水、井水，結果因為施工的關係，井水也斷掉。」
張善政表示，為了補償目前仍居住在大園的鄉親，只要在113年，也就是後年年底前搬走的鄉親，每一戶加發15%的扶助金，「15%的扶助金，就是考慮這一兩年大園施工的關係，影響大家生活，只要住在這邊的鄉親，後年以前搬走，都給15%的扶助金，扶助非自願優先的市民。」