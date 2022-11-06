全台首創! 8運動種類、小朋友體驗小奧運

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U6組的LS新奇屋成軍短短數月，在延長PK賽中險勝奪冠，羅詮順頂住壓力操刀關鍵踢進致勝球，場邊親友團歡聲雷動、媽媽劉佳宜更是衝上前興奮抱住他，據她賽後表示，在羅詮順起腳前場邊加油團比他還緊張，因為他練習的時間比別人多，尤其是父親羅康博經常帶著他親自指導，深怕如果沒踢進會辜負他的期望，除了足球外羅詮順接觸的運動項目也非常多，籃球、羽毛球甚至體能訓練也在訓練清單中，不過家人還是期盼他將來能先顧好課業，「讀書很重要，用智慧打球、不能硬幹!」
連續六年資助迷你足球賽事的雲豹能源科技也在挑戰賽中扮演重要的推手，除了冠軍球隊的獎品外也特別贊助單場MVP獎項，據發言人張建偉表示，迷你足球是最初合作的初心，不會因為職業籃球隊的成立而忽略了幼兒足球的發展及推廣，台灣的基層足球需要更多企業贊助及投入，他自己也是三寶爸，相當重視幼兒的身心發展及教育，未來也會持續與迷你足球協會有更多的合作計畫。
此外，迷你足球協會也推出「小奧運親子運動會」，率先啟用嶄新的迷你奧運賽事設施，模擬奧運賽事幾項主力的單項運動，讓小朋友親自上場體驗奧運國手場上的氛圍，現場共有包括田徑、籃球、羽球、網球等8個運動項目，讓大小朋友們免費體驗，再搭配集點摸彩抽好禮，現場吸引許多家長帶小朋友來，其中桃園在地人的江媽媽特別帶著唸小學二年級的女兒江宇欣來體驗。
江媽媽說，「是透過幾個臉書平台發現這個小奧運的活動，想說就帶小朋有來玩，平常沒有特別在運動，就是學校的體育課，宇欣對很多運動都滿有興趣，但只有接觸過羽球，所以來這邊可以一次體驗不同的項目覺得很棒，加上又有專業的指導員在場，可以教他們正確的運動方式，是我們家長比較沒辦法做到的，現場環境也很空曠，不會人擠人的。」
江媽媽提到，「因為宇欣比較怕生也怕人多，先前也有去體驗其他活動就比較擁擠或是很趕，宇欣就會比較緊張，但在這邊都是可以一對一的教學，小朋友也比較有興趣想要嘗試，先培養他想要嘗試的心態，還有可以找到成就感，他就會想要繼續玩。」