求職遭囚禁！38歲男不堪凌虐墜樓　警方於日月潭尋獲遺體

▲新北市刑大帶著張嫌前往南投現場指認，並於日月潭風景區，尋獲墜樓死者的遺體，以及裝屍用的行李箱。（圖／翻攝畫面）
▲新北市刑大帶著張嫌前往南投現場指認，並於日月潭風景區，尋獲墜樓死者的遺體，以及裝屍用的行李箱。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-06 13:04:412022-11-06 13:06:26

台灣傳出柬埔寨式「求職詐騙案」，數十名被害人淪為「豬仔」遭集團囚禁凌虐，其中有2人不幸逝世，還有一名黃姓男子因不堪凌虐，從11樓墜樓慘死，事後3具屍體都被集團成員棄置在各地山區，今天（6日）上午，新北市刑大帶著張嫌前往南投現場指認，並於日月潭風景區，尋獲墜樓黃男的遺體，以及裝屍用的行李箱。

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▲有3名被害人沒等到警方救援，就不堪詐團成員的凌虐身亡，還慘遭棄屍深山。（圖／翻攝畫面）
▲有3名被害人沒等到警方救援，就不堪詐團成員的凌虐身亡，並慘遭棄屍深山。（圖／翻攝畫面）
回顧事發經過，本（11）月1日，淡水警分局接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，調查後前往位在新市三路一處社區大樓，當場查獲涉嫌囚禁、凌虐的19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名成員，並救出現場26名被害者。

▲警方在新市三路一處社區大樓，逮捕8名詐團成員。（圖／翻攝畫面）
▲警方在新市三路一處社區大樓，逮捕8名詐團成員。（圖／翻攝畫面）
破門攻堅時，警方發現，26名被害人遭囚禁在一間5坪大小房間內，每人都被手銬、腳鐐緊緊銬住，皆有明顯外傷，人蛇集團還將整間房間用辣椒水噴灑，造成多人呼吸困難。不僅如此，被害人一天只能吃到一餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打，詐騙成員甚至還會拿菸頭燙被害人身體，行徑相當惡劣。

▲台版柬埔寨詐騙案，警方4日深夜逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子。（圖／翻攝畫面）
▲台版柬埔寨詐騙案，警方4日深夜逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子，昨天深夜檢方已向法院聲押禁見。（圖／翻攝畫面）
警方組成專案小組持續追查，本月3日在中壢青峰路一處社區大樓，再破獲該詐騙集團第二處據點，逮捕張姓犯嫌等8名成員，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物，同時將囚禁在場的32名被害人救出，獲救當下，有被害人見到警方不禁直呼：「耶穌來了！」

▲事後詐團成員把林男、黃女屍體裝進太空包，開車前往桃園市龜山山區棄屍，而黃男則被載到日月潭丟棄。（圖／翻攝畫面）
▲事後詐團成員把林男、黃女屍體裝進太空包，開車前往桃園市龜山山區棄屍，而黃男則被載到日月潭丟棄。（圖／翻攝畫面）
不過，有3名被害人沒等到警方救援，便不幸罹難，遺體還慘遭丟棄於深山。據了解，被害的57歲林男以及45歲黃女，2人皆患有慢性病，被囚禁時沒有服藥，最終在廁所吐血身亡，另名38歲黃姓男子則是從社區11樓輕生慘死；事後詐團成員把林男、黃女屍體裝進太空包，開車前往桃園市龜山山區棄屍，而黃男屍體則被丟在日月潭。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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