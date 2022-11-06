求職遭囚禁！38歲男不堪凌虐墜樓　警方於日月潭尋獲遺體

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破門攻堅時，警方發現，26名被害人遭囚禁在一間5坪大小房間內，每人都被手銬、腳鐐緊緊銬住，皆有明顯外傷，人蛇集團還將整間房間用辣椒水噴灑，造成多人呼吸困難。不僅如此，被害人一天只能吃到一餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打，詐騙成員甚至還會拿菸頭燙被害人身體，行徑相當惡劣。
警方組成專案小組持續追查，本月3日在中壢青峰路一處社區大樓，再破獲該詐騙集團第二處據點，逮捕張姓犯嫌等8名成員，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物，同時將囚禁在場的32名被害人救出，獲救當下，有被害人見到警方不禁直呼：「耶穌來了！」
不過，有3名被害人沒等到警方救援，便不幸罹難，遺體還慘遭丟棄於深山。據了解，被害的57歲林男以及45歲黃女，2人皆患有慢性病，被囚禁時沒有服藥，最終在廁所吐血身亡，另名38歲黃姓男子則是從社區11樓輕生慘死；事後詐團成員把林男、黃女屍體裝進太空包，開車前往桃園市龜山山區棄屍，而黃男屍體則被丟在日月潭。（編輯：陳苾暐）
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