忘帶錢遭報警！唐寶寶「孝順日常」曝　努力考上街頭藝人

▲有家長指控，某炸物店老闆因唐寶寶表示忘記帶錢，不等孩子打電話通知家人，就堅持報警處理，引發社會輿論。（圖／翻攝爆廢公社）
▲有家長指控，某炸物店老闆因唐寶寶表示忘記帶錢，不等孩子打電話通知家人，就堅持報警處理，引發社會輿論。（圖／翻攝爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-11-06 13:24:322022-11-06 13:45:28

近日一名唐寶寶到新北某炸物攤點了40元食物，結帳發現身上錢不夠付，立即反應店家並道歉，不料店家老闆卻堅持報警處理，事件遭披露後，引發社會輿論發酵，唐寶寶事後也在臉書訴說心聲，而他的過往生活有開始受到關注。

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據了解，該名唐寶寶常在個人粉專分享生活日常，平時對家人相當孝順，日前更貼文表示「阿嬤說頭痛痛的，我幫阿嬤做頭部按摩」，畫面相當溫馨。

▲唐寶寶後續在臉書心有餘悸發文吐露心聲。（圖／翻攝當事人臉書）
▲唐寶寶後續在臉書心有餘悸發文吐露心聲。（圖／翻攝當事人臉書）
這位唐寶寶出生第一天就被小兒科醫生判定為「唐氏綜合症」患者，他樂觀自稱是「多一條染色體的男孩」。由於唐氏症肌肉張力低、平衡感極弱，他從國一開始靠著比一般人更多的苦練，學習會騎乘單輪車、扯鈴等才藝，國中開始就跟著劇團表演，並成功取得街頭藝人證，平時到處表演，甚至有海外表演經驗。

沒想到近期卻遭遇買東西錢沒帶夠，遭店家老闆報案的事件，唐寶寶昨（5）晚心有餘悸發文「我自己不好，我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演，也不要再買東西了。我只要和阿公阿嬤在一起」。

▲唐寶寶常在個人粉專分享生活日常。（圖／翻攝當事人臉書）
▲唐寶寶常在個人粉專分享生活日常。（圖／翻攝當事人臉書）
針對此次事件，轄區警方表示，炸物店老闆當下雖有通報警方，但並未向唐寶寶提告。而事件發生後，網傳老闆要對PO文者提告妨害名譽，但目前警方並未收到報案通知，該老闆確實於5日凌晨前往派出所，但僅詢問提告相關事宜，並訴苦表示自己很倒楣，但目前暫未提告。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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